„Die virtuelle mit der analogen Welt zu verschmelzen“

Dessen ungeachtet verfolgen alle Technologien, die Zuckerberg an diesem Tag neu vorstellt, den Zweck, die Hemmschwellen und Hürden für das Teilen von Inhalten noch weiter zu senken. „Lass die Kamera reden“, lautet das Motto.

Facebook erklärt die Knipsfunktion des Smartphones zum neuen zentralen Kommunikationswerkzeug, vor allem mit neuen Funktionen für Augmented Reality (AR). Dabei legen sich aus Nutzersicht zusätzliche digitale Inhalte wie eine zweite Ebene über die Realität. „Augmented Reality hilft uns dabei, die virtuelle mit der analogen Welt zu verschmelzen“, sagt Zuckerberg. „Wir sehen das als den Beginn einer neuen Plattform.“

Nutzer können eigene Fotos und Videos künftig mit Inhalten schmücken, wie etwa das Zauberschloss aus Harry Potter in die eigene Häusersiedlung einbauen oder Comic-Haie um das Müsli tanzen lassen. Um die Spezialeffekte auf Fotos und Videos genau justieren zu können, nutzt Facebook künstliche Intelligenz. Neuronale Netzwerke analysieren dabei den Kontext der Aufnahme und die gezeigten Gegenstände. All das erinnert an den jungen Konkurrenten Snap. Doch Zuckerberg zeigt an diesem Tag wieder einmal, dass er das Netzwerk aus Los Angeles so erfolgreich zu kopieren vermag, dass Snap-Gründer Evan Spiegel kaum mehr als eine ernsthafte Gefahr erscheint.

Facebooks Kamera-Plattform steht künftig auch den Programmierern offen, die eigene Spezialeffekte und Rahmen ersinnen sollen. Facebook und seine Werbekunden dürften an den farbenfrohen, interaktiven Inhalten vor allem die neuen Monetarisierungsmöglichkeiten interessieren. Die neuen AR-Funktionen sollen auch ein wenig darüber hinwegtäuschen, dass Facebooks weitaus ehrgeizigeres Ziel mit Virtual Reality (VR) noch längst nicht erreicht ist.

Die neue Plattform „Spaces“, auf der Nutzer mithilfe der VR-Brillen von Oculus Rift oder Gear VR virtuell interagieren können, macht immer noch einen eher rudimentären Eindruck. Nutzer können auf Basis eigener Facebook-Fotos einen Avatar entwickeln und eigene Merkmale wie Augen- und Haarfarbe auswählen. Der Wiedererkennungswert ist jedoch bislang allenfalls gering. Unter dem VR-Avatar hat Facebook deshalb sicherheitshalber noch das offizielle Facebook-Profil des Nutzers montiert.