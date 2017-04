Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Draufhalten statt Distanz

Auch virtuelle Gruppenchats mit Freunden sind künftig möglich, Nutzer können über Facebooks Plattform Messenger dazu eingeladen werden. Auch seine Chat-Funktionen baut die Firma weiter aus. Musik von Diensten wie Spotify oder Apple Music kann mit Freunden geteilt werden, auch Essen zu bestellen ist möglich.

Facebook zeigt bei seiner Entwicklerkonferenz, dass es die Kommunikation im Netzwerk noch unmittelbarer, authentischer, aber auch distanzloser machen will. Das Teilen von Inhalten wird einfacher, die Kommunikation künftig noch stärker von Videoinhalten bestimmt. Das alles folgt einer großen Idee: draufhalten statt Distanz, Nähe statt Analyse, mitmachen statt beobachten. Je einfacher es wird, Inhalte zu teilen, desto eher sind Nutzer motiviert, das auch zu tun. Und je länger sie auf der Plattform verweilen, umso mehr Werbung können sie schauen.

Für Facebook sind die neuen Technologien folgerichtig und für die Nutzer attraktiv. Doch die technischen Features werden auch dazu führen, dass die Serie an traurigen Nachrichten aus den vergangenen Wochen kaum abreißen wird. Etwa die von dem Studenten aus Mumbai, der via Facebook-Livestream Anleitungen zum Selbstmord gab und sich dann aus dem Fenster stürzte. Oder die live gestreamte Massenvergewaltigung eines zwölfjährigen Mädchens in Florida – 40 Facebook-Nutzer schauten zu, keiner alarmierte die Polizei – und nicht zuletzt die Phantasien eines Mörders aus Ohio.

Facebook wird künftig noch viel mehr als bislang damit konfrontiert sein, die Geister zu bekämpfen, die es rief. Angesichts einer Mitgliederzahl von 1,8 Milliarden Menschen ist das keine kleine Aufgabe.