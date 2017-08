Keine Gefahr mehr durch Abtrünnige

In den USA ging unlängst die Videospalte „Watch“ an den Start. Auf der will Zuckerberg seinen Nutzern ein breites Angebot an Bewegtbildinhalten präsentieren. Laut Medienberichten steht er dafür auch mit mehreren Produktionsfirmen in Verhandlungen, die eigene Formate für das Angebot abdrehen sollen. Das ist kein direkter Angriff auf Netflix und Amazon Prime, denn die sind durch ihre Eigenproduktionen und Spielfilme anders aufgestellt.

Alphabet-Tochter Youtube erhält damit jedoch einen gefährlichen Doppelgänger in der digitalen Welt. Das ist auch für Werbekunden interessant: Denn Facebook arbeitet bereits an der Vermarktung der Bewegtbilder – zum Beispiel in Form von kurzen Werbeeinspielern, deren Erlöse sich das Netzwerk mit den Videoerstellern teilen will.

Ganz so wie es schon Youtube tut. Führt Facebook die Funktion nach und nach in all seinen Märkte ein, dann erwächst der Videoplattform aus dem Hause Alphabet zudem ein in Reichweite überlegender Konkurrent: Facebook verfügt über eine weltweite Nutzergemeinde von über zwei Milliarden Menschen. Youtube nutzen im Schnitt mehr als eine Milliarde.

Wie bitter die Folgen von Zuckerbergs Ambitionen sein können, zeigt das Beispiel Snapchat. Nachdem Facebook den Funktionen ähnliche auch für die eigene Plattform, sowie Instagram und Whatsapp erdachte, ist aus dem einstigen Wunderkind der sozialen Netzwerke, eher das Sorgenkind geworden. Das Nutzer- und Umsatzwachstum lag auch bei den vergangenen Quartalszahlen unter den Erwartungen der Analysten, die Aktie dümpelt seit Wochen deutlich unter dem Ausgabepreis von 17 Dollar vor sich hin.

Das erste Gebot wird dadurch langsam aber sicher obsolet: Wo keine anderen Götter übrig sind, besteht auch keine Gefahr mehr durch Abtrünnige.