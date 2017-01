Experten kritisieren Allgorithmen

Facebook hat lange auf sich warten lassen. Zu lange, findet Julia Krüger, freie Autorin beim Blog Netzpolitik.org: In den USA sei das Kind bereits in den Brunnen gefallen. In Deutschland hingegen sei es noch nicht ganz zu spät, der „gefährlichen Polarisierung des Diskurses“ entgegenzuwirken. Doch die vorgeschlagenen Maßnahmen reichten nicht aus, meint Krüger: „Wichtig wäre vor allem, dass Facebook seinen Algorithmus transparent macht.“ Die Sozialwissenschaftlerin ist sicher: Facebook selbst hat einen großen Anteil an der Verbreitung von Fake News. Schließlich bestimmt das Unternehmen völlig intransparent über seinen Algorithmus selbst, welche Nachrichten im Newsfeed der Nutzer angezeigt werden – und welche nicht.

Auch Andre Wolf vom österreichischen Verein Mimikama, der tagtäglich über aktuelle Falschmeldungen aufklärt, hält die Möglichkeit, Fake News markieren zu können, nur für eine „schnelle Interimslösung“. Langfristig müsse es darum gehen, den Nutzern Medienkompetenz zu vermitteln und sie dazu zu befähigen, falsche von echten Nachrichten zu unterscheiden. Wünschenswert sei deswegen zum Beispiel, dass Facebook in die Schulbildung investiere.

Wie schnell sich Nachrichten mit falschem Bezug bei Facebook verbreiten können, das hat das Handelsblatt selbst erlebt: Anfang vergangenen Jahres hatte die zweifelhafte Seite „Deutschland deckt auf“, auf der gegen Flüchtlinge und Andersdenkende gehetzt wird, einen Handelsblatt-Artikel gepostet und dabei die Überschrift verfälscht: „Regiobahn führt Frauenabteile ein, wegen Übergriffe durch Flüchtlinge" stand plötzlich über dem Artikel, obwohl es im Originalartikel keineswegs um Flüchtlinge ging und es auch keine Übergriffe gegeben hatte. Zwar veröffentlichte das Handelsblatt mehrere Tweets und Facebook-Beiträge, um sich von der Manipulation zu distanzieren. Doch die erfundene Überschrift waberte lange weiter durchs Netz und wurde von tausenden Facebook-Nutzern für wahr gehalten. Denn oft werden bei Facebook nur Headlines, nicht aber ganze Artikel gelesen.

„Spiegel Online“ und die „Münchner Abendzeitung“ haben ähnliche Erfahrungen mit der Manipulation ihrer Überschriften gemacht. Tatsächlich kann jeder Nutzer, der eine eigene Facebook-Seite betreibt, mit nur einem Mausklick Überschriften von Nachrichtenseiten ändern und damit ganz einfach Fake News verbreiten. Facebook ist das Problem bekannt. Bereits Anfang letzten Jahres hatte man versprochen, die Funktion zu überarbeiten und nur noch offiziellen Medienseiten das Editieren ihrer Headlines zu erlauben. Getan hat sich bislang aber: nichts.