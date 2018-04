Fahrdienst aus China Uber-Rivale Didi soll Mega-Börsengang vorbereiten

Uber

Die Nummer eins ist der Taxi-Schreck Uber mit einem Wert von 68 Milliarden Dollar. Allerdings könnte der Einstieg des japanischen Telekomriesen Softbank diesen Wert bald deutlich sinken lassen. In letzter Zeit häuft sich auch Kritik an dem Unternehmen. So musste Gründer Travis Kalanick (Foto) nach wiederholten Sexismus-Vorwürfen den Chefposten räumen. Sein Nachfolger Dara Khosrowshahi peilt einen Börsengang für 2019 an.

Quelle: WSJ Billion Dollar Club, März 2018