 Firmenchef Chesky : Airbnb hat keine konkreten Börsenpläne

New YorkDer Ferienwohnungsvermittler Airbnb hat nach Worten von Firmenchef Brian Chesky keine konkreten Pläne für einen Börsengang. "Wir haben keine Ankündigung zu machen", sagte er am Montag auf einer Veranstaltung der New Yorker Börse. "Wir arbeiten daran, das Unternehmen bereit dafür zu machen", ergänzte Chesky, nachdem er nach Plänen für eine Erstnotierung (IPO) gefragt wurde. "Unsere Investoren sind sehr geduldig." Derzeit brauche Airbnb kein neues Geld.

Zuletzt hatte das Unternehmen sich eine Milliarde Dollar von Investoren gesichert. Damit wurde es einem Medienbericht zufolge mit 31 Milliarden Dollar bewertet. Airbnb ist in 65.000 Städten aktiv und will weiterhin stark wachsen. In unternehmensnahen Kreisen hieß es zuletzt, im zweiten Halbjahr 2016 sei operativ (Ebitda) die Gewinnzone erreicht worden. Auch im laufenden Jahr werde Airbnb schwarze Zahlen schreiben.