 Galaxy Note 7: Design des Akkus Schuld an Pannen

Galaxy Note 7 Der Rückruf des Smartphones wegen explodierender Akkus kostet den Elektronikkonzern aus Seoul Milliarden Dollar an Verlusten. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

SeoulDer südkoreanische Elektronikkonzern Samsung will den Grund für seine Pannen rund um das Smartphone Galaxy Note 7 gefunden haben. Ursache seien Design und Herstellung der Akkus gewesen, teilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) mit. Die Handys hatten sich zum Teil zu schnell erhitzt und waren explodiert - Samsung musste die Produktion im Oktober schließlich komplett einstellen. Der Verlust beträgt nach eigener Schätzung mindestens 5,3 Milliarden Dollar. Samsung übernehme die Verantwortung für „unser Versagen, die Probleme beim Batterie-Design und beim Produktionsprozess vor der Markteinführung des Note 7 zu erkennen“, hieß es.

Um den Fehler zu ermitteln, hätten 700 Forscher und Ingenieure mehr als 200.000 Geräte und mehr als 30.000 Batterien überprüft, hieß es in der Erklärung. Demnach stellte das Unternehmen Fehler in zwei unterschiedlichen Batterietypen von zwei unterschiedlichen Herstellern fest. Dabei hätten relativ große Akkus beispielsweise nicht gut genug in die Telefone gepasst. Zudem sei das isolierende Material nicht ausreichend gewesen.

Laut Samsung untersuchten die US-Sicherheits- und Ingenieurfirmen UL und Exponent die Batterien, der deutsche TÜV Rheinland habe die Zuliefererkette überprüft. Der Konzern übernehme die Verantwortung für sein Versagen bei Design und Herstellung, hieß es.

Bei einem ersten Rückruf von 2,5 Millionen betroffenen Smartphones im September hatte Samsung noch den Zulieferer der Akkus als Verantwortlichen für die Pannen ausgemacht.