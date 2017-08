Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Axel Springer General Atlantic hatte Springer geholfen, das Geschäft mit Kleinanzeigen für Autos, Stellen und Immobilien im Internet auf- und auszubauen. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

FrankfurtDer Finanzinvestor General Atlantic ist beim Medienkonzern Axel Springer endgültig ausgestiegen. General Atlantic verkaufte in der Nacht zum Freitag seine letzten 2,23 Millionen Springer-Aktien für rund 121 Millionen Euro an institutionelle Investoren, wie die damit beauftragte Bank of America Merrill Lynch mitteilte.

General Atlantic hatte Springer geholfen, das Geschäft mit Kleinanzeigen für Autos, Stellen und Immobilien im Internet auf- und auszubauen. Vor eineinhalb Jahren tauschte der US-Investor seine Beteiligung an der Gemeinschaftsfirma Digital Classifieds in 8,3 Prozent an Springer und stieg vorübergehend zum zweitgrößten Aktionär des Herausgebers von „Bild“ und „Die Welt“ auf.

Zuletzt hielt General Atlantic noch 2,1 Prozent. Bei der Platzierung des letzten Pakets musste der Investor nur einen Abschlag von zwei Prozent zum Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag hinnehmen. Die Anteilsscheine wurden zu je 54,50 Euro zugeteilt. Am Freitag hielten sich Axel Springer auf diesem Kursniveau. Allein in diesem Jahr hat General Atlantic mit dem Verkauf von Springer-Papieren rund 330 Millionen Euro erlöst.