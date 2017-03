 George Osborne: Vom Schatzkanzler zum Chefredakteur

George Osborne Der Politiker schlägt beruflich einen neuen Weg ein. (Foto: AP)

LondonDer frühere britische Schatzkanzler George Osborne wird künftig als neuer Chefredakteur der Londoner Tageszeitung „Evening Standard“ firmieren. Zeitungseigentümer Evgeny Lebedev sagte am Freitag, der 45-Jährige habe sich selbst für den Posten ins Gespräch gebracht uns sei die „naheliegende Wahl“ gewesen. Allerdings löste Osborne mit diesem neuen Job eine Welle der Kritik wegen Ämter- und Machthäufung aus. Osborne deutete ungeachtet dessen bereits an, er wolle sein Parlamentsmandat und seine Beraterjobs behalten. Der Brexit-Gegner war nach dem Referendum im Juni 2016 über einen Ausstieg aus der EU und dem nachfolgenden Machtwechsel in der Londoner Downing Street von Premierministerin Theresa May entlassen worden.

Brexit: Die nächsten Schritte im Überblick EU-Austrittsgesetz Die britische Premierministerin Theresa May braucht vor dem offiziellen Austrittsgesuch die Zustimmung des Parlaments. Nach der für Dienstag vorgesehenen dritten lesung im Oberhaus kommt das Austrittsgesetzt erneut ins Unterhaus.

Austrittserklärung Bis zum 31. März will May den Europäischen Rat offiziell vom Austrittswunsch in Kenntnis setzen. Das ist der Startpunkt für die zweijährigen Austrittsverhandlungen.

EU-Mandat Sobald das Schreiben aus London eintrifft, zurrt die Rest-EU in drei Schritten ihre Verhandlungslinie fest: Ein Sondergipfel der 27 Staats- und Regierungschefs beschließt drei bis fünf Wochen später Leitlinien. Auf dieser Basis schlägt die EU-Kommission den Start der Verhandlungen und ein Mandat vor und lässt es vom Rat bestätigen.

Verhandlungen EU-Chefunterhändler Michel Barnier und sein Team von gut 20 Experten geben sich 18 Monate für die eigentlichen Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens und Übergangsregelungen, also etwa bis Oktober 2018.

Ratifizierung Auf EU-Seite muss das Austrittsabkommen vom Europaparlament gebilligt und dann vom Rat angenommen werden - und zwar ohne Großbritannien. Premierministerin May will den Vertrag auch dem britische Parlament vorlegen.

Fristende Das ganze Verfahren muss binnen zwei Jahren nach dem offiziellen Austrittsgesuch abgeschlossen sein, in dem Fall also wohl bis Ende März 2019. Eine Verlängerung ist möglich, wenn alle bleibenden EU-Staaten zustimmen.

Der Konservative verfügt bereits über einige zusätzliche Einnahmequellen in der Wirtschaft. Zu seinem Salär als Parlamentarier von jährlich 75.000 Pfund (etwa 86.000 Euro) summieren sich Beraterjobs, etwa beim Blackrock Investment Institute, wo Osborne pro Jahr um die 650.000 Pfund verdient.

In seiner neuen Rolle als Chefredakteur wolle er für die Interessen der Londoner kämpfen, betonte Osborne. „Es steht jetzt so viel auf dem Spiel, was die Zukunft unseres Landes und der Hauptstadt betrifft“, sagte er. „Ich will im Parlament bleiben, wo über die Zukunft debattiert wird“. Osborne sitzt für seinen Wahlkreis in Tatton im Parlament. Die Ortschaft ist etwa 320 Kilometer von London entfernt.