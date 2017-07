Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Zufriedenheit trotz Schluckauf

Die Microsoft-Aktie stieg nachbörslich kräftig auf neue Rekordwerte von über 75 Dollar, bevor sie wie ein Stein wieder deutlich unter 74 Dollar fiel und dann bei 74 Dollar schloss - 22 Cents unter dem amtlichen Schlusskurs des Tages.

Das passierte praktisch in dem Moment, als Finanzchefin Amy Hood die Umsatzprognose für das laufende Quartal verkündete. Der Zielkorridor von 23,6 bis 24,3 Milliarden Dollar war offenbar nicht genug. Der Mittelwert von 23,95 Milliarden Dollar wäre ein Plus von nur noch sieben Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Analysten hatten mit 24,2 Milliarden gerechnet.

Das erinnerte dann daran, dass die Transformation trotz aller Erfolge nicht ausgestanden ist. Abwärts ging es zuletzt eigentlich immer im Bereich „More Personal Computing“, wo das Windows-10-Geschäft mit Privatkunden und PC-Herstellern zu finden ist. Das Minus lag bei zwei Prozent und zog auf 8,8 Milliarden Dollar an. Auch die Hardware-Sparte Surface verlor zwei Prozent. Neue Laptops und Tablets sollen hier den Trend drehen. Die Sparte "Enterprise Services" setzten drei Prozent weniger um, zum Großteil wegen weniger Wartungsverträgen für Windows Server 2003. Auch hier spürt man die Cloud.

Hoffnungsträger wiederum sind „Intelligent Cloud“ mit einem Plus von elf Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar und „Productivity and Business“ mit 21 Prozent Zuwachs auf 8,4 Milliarden Dollar. Hier finden sich zum Beispiel Firmenverträge für Office-365-Pakete. Die Neuerwerbung LinkedIn steuerte 1,1 Milliarden Dollar zum Umsatz bei.

Trotz des Schluckaufs an der Börse im späten außerbörslichen Handel können die Aktionäre zufrieden sein mit Satya Nadella. Seit seiner Ernennung Anfang 2014 hat sich der Aktienpreis glatt verdoppelt. Microsoft ist wieder im Spiel.