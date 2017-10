Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Nähe zu europäischen Kunden soll genutzt werden

Allerdings kämpft Globalfoundries heute noch immer mit einem schier übermächtigen Wettbewerber. Dies ist jedoch nicht mehr Intel. Inzwischen muss sich die Firma gegen TSMC behaupten, den mit Abstand größten Auftragsfertiger der Welt. Die Taiwaner stecken jedes Jahr rund zehn Milliarden Dollar in ihre Werke; das ist fast das Doppelte des Umsatzes von Globalfoundries. Damit nicht genug: Erst vergangene Woche haben die Asiaten angekündigt, für ihr neuestes Werk etwa 20 Milliarden Dollar auszugeben.

Eine Summe, die Globalfoundries nicht aufbringen kann. Daher versucht das Unternehmen jetzt, seine Nähe zu den europäischen Kunden zu nutzen. Bislang lassen vor allem asiatische und amerikanische Chiphersteller in Dresden fertigen. Das ist nicht weiter überraschend, schließlich gibt es praktisch keine europäischen Handychip-Hersteller mehr und auch keine größeren Smartphone-Produzenten. Daher musste sich Globalfoundries in Übersee nach Kunden umsehen.

Doch mit dem Internet der Dinge könnte sich das ändern. Europäische Anbieter dürften dabei eine wichtige Rolle spielen, hofft Werkschef Wijburg. Mehr noch: Das Handygeschäft wird heute von einer Handvoll großer Anbieter in Amerika und Asien beherrscht, sowohl bei den Chipherstellern als auch bei den Mobilfunkmarken. Ganz anders bei den vernetzten Geräten: „Da gibt es keine dominierenden Player, weil die Märkte so unterschiedlich sind“, so der Manager.

Zudem rechnet sich Wijburg gute Chancen in der Autobranche aus. Elektroautos benötigen wesentlich mehr Chips als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Auch fürs autonome Fahren sind zusätzliche Halbleiter nötig. Große Hersteller wie VW, Daimler und BMW stammen aus Deutschland, auch wichtige Lieferanten wie Bosch oder Continental sind hier. Das sei ein Vorteil für Globalfoundries gegenüber der Konkurrenz aus Fernost.

Um auch kleinere Kunden zu gewinnen, habe Globalfoundries eine Art Baukasten entwickelt, mit der selbst Start-ups und Mittelständler ihre Ideen verwirklichen könnten, so Wijburg.

Ob das alles reicht, um gegen TSMC zu bestehen? Das ist offen. Aber zunächst einmal sieht es gut aus für den Halbleiterstandort Dresden, nicht nur bei Globalfoundries. Der Dresdner Nachbar Infineon baut seine Fabriken in der Nähe ebenfalls fortlaufend aus. Mehr noch: Der Autozulieferer Bosch baut für eine Milliarde Euro eine Chipfabrik in der Region und schafft 700 neue Jobs.