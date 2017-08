Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Assistenten müssen auch Schweigen lernen

Ein Szenario der Zukunft könnte dann so aussehen: Spricht ein Nutzer das Gerät zum Beispiel mit der Aufforderung an, das Licht auszuschalten, könnte der Assistent in Zukunft fragen, welches Licht er genau ausschalten solle oder vielleicht aus vorhergegangener Erfahrung wie beispielsweise der Tageszeit eine Entscheidung treffen.

Für Mensch-Maschinen-Expertin Cassell muss sich auch im „Auftritt“ der Maschinen noch einiges verändern, damit die Sprachassistenten zur akzeptierten und geschätzten Ergänzung des Alltags werden: „Sie klingen noch ziemlich nach Robotern, teilweise ist ihr Satzrhythmus und die Intonation nicht besonders natürlich.“ Zudem warteten die Systeme, bis der Nutzer aufhöre zu sprechen, bevor sie ihre Antwort gäben, so Cassell; „Deshalb gibt es eine unnatürliche Verzögerung zwischen menschlicher Rede und maschineller Antwort.“

Und noch ein weiterer Aspekt könnte zu der Akzeptanz der Geräte beitragen, meint Cassell: „Wer in Eile ist, sollte sie unterbrechen können und sie sollten schweigen und zuhören.“ Das sind vermeintliche Kleinigkeiten, aber erst wenn derartige Details gelöst sind, kann sich eine Art von Interaktion entwickeln. Dabei stellt das die Hersteller vor gewaltige Herausforderungen: Um Dialoge zu ermöglichen, müssen die Maschinen intelligent werden. Das kann dauern.

So meint Google-Designchef Ouilhet, dass auf kurze Sicht die Konversation mit einem Assistent der mit einem Kind ähnlich bleiben werde. Die Geräte würden helfen, aber man müsse sich anpassen, so der Googler: „Mit der Zeit wird die Technologie reifer werden und sich uns anpassen.“ Geht es nach Ouilhet, haben die Geräte jedoch einen Vorteil – das Sprechen: „Schreiben war das erste Interface, das wir geschaffen haben, gefolgt von vielen vielen anderen wie der Druckerpresse, Computern oder Tablets.“

Alle seien getrieben von der menschlichen Absicht Information zu sichern, erklärt Ouilhet: „Aber wir müssen uns an jedes neue Interface anpassen.“ Mit Assistenten sei das anders und viel einfacher, ist der Designchef überzeugt: „Wir müssen uns nicht anpassen, wir müssen nur sprechen. Und das ist etwas das wir kennen, etwas das unsere Spezies seit dem ersten Tag ihrer Existenz tut.“

Vielleicht ist es aber gar nicht für jeden Nutzer so schlimm, dass Alexa und Co. manchmal etwas unbeholfen oder gar sprachlos sind: Diese Unausgereiftheit erlebten Nutzer als erlösende Limitierung, meint Sonja Kittel von Rheingold: „Sie verschafft die tröstende Gewissheit, dass der Mensch noch ein Mensch ist und Alexa nur eine intelligente Technologie.“ Wer möchte schon eine sprechende Maschine, die klüger als man selbst ist.