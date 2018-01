 Grenke: IT-Vermieter übertrifft eigene Erwartungen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wolfgang Grenke „Erfolgreich waren wir aber nicht nur in Bezug auf die Zuwachsraten des Neugeschäfts, sondern auch mit Blick auf die Palette der finanzierten Produkte.“, (Foto: dpa)

DüsseldorfDer Finanzdienstleister Grenke hat 2017 ein sprunghaft angestiegenes Neugeschäft verbucht und dabei die eigenen Erwartungen übertroffen. „Erfolgreich waren wir aber nicht nur in Bezug auf die Zuwachsraten des Neugeschäfts, sondern auch mit Blick auf die Palette der finanzierten Produkte“, erklärte Vorstandschef Wolfgang Grenke am Mittwoch. Seit dem vergangenen Jahr finanziere die Firma nicht nur IT-Produkte sondern auch kleinere Maschinen und medizintechnische Geräte. Das sei gut angekommen. Zudem sei die Profitabilität des Neugeschäftes „sehr zufriedenstellend“ gewesen.

So legte das Neugeschäft im Bereich Leasing um 24,1 Prozent auf 1,97 Milliarden Euro zu, im Bereich Factoring - also dem Ankauf von Forderungen – um 24,3 Prozent auf 442,8 Millionen Euro. Damit wurden die bereits angehobenen Prognosen übertroffen, die bei 16 bis 21 Prozent lagen beziehungsweise bei zwölf bis 20 Prozent.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Aktie notierte im SDax 3,2 Prozent im Plus bei 84,10 Euro.