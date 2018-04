 Jeffrey "Jeff" Bezos: „Deine Marge ist meine Chance“

Der Amazon-CEO sagt: „Es gibt immer nur Tag 1 für ein Unternehmen“. Denn „Tag 2 ist Stillstand, gefolgt von Irrelevanz, Niedergang, Tod.“ Machen, Erfolg haben oder scheitern. Dann das nächste Projekt bitte.

Sein Unternehmen Amazon ist längst kein Start-up mehr, der Online-Riese beschäftigt mehr als 380.000 Mitarbeiter. Trotzdem bringt er im Wochentakt neue Produkte heraus oder expandiert in neue Kategorien. (Foto: Getty Images) Jeff Bezos

San FranciscoJeffrey „Jeff“ Preston Bezos. Ein Name, den man sich merken muss. Er hätte es wirklich nicht nötig gehabt. 1964 in eine einfache Familie in New Mexico geboren, schaffte es der junge Mann mit guter Ausbildung in Princeton schnell bis an die Wall Street. Und das wäre für viele Teenager bereits genug Erfolgsgeschichte für ein ganzes Leben gewesen.

In der Finanzindustrie wäre er, nach allem was wir heute wissen, wohl auch zu einem vermögenden Mann geworden. Aber ein vermögender Mann, dessen Namen niemand kennt. Jeff Bezos wollte aber mehr. 1994 setzte sich der damals jüngste Vice-President seiner Investmentfirma mit seiner Frau an einem schönen New Yorker Morgen ins Auto und fuhr quer durch Amerika an die Westküste. Den Businessplan für seine riskante Idee tippte er während der Fahrt auf dem Beifahrersitz auf einer Schreibmaschine.

Die Lebensgeschichte von Amazon-Gründer Jeff Bezos Die Biografie Jeff Bezos ist eine der spektakulärsten Manager-Persönlichkeiten der Welt. Die Lebensgeschichte des Amazon-Gründers bietet eine unglaubliche Vielfalt und zahlreiche interessante Erzählungen. Der Top-Journalist und Bestsellerautor Richard L. Brand hat die Biografie in seinem Buch „Mr. Amazon“ (Ambition Verlag) aufgeschrieben. Darin finden sich auch bemerkenswerte Geschichten über die Person Jeff Bezos. Die Rinderfarm Ironischerweise ist eine der wichtigsten Internet-Ikonen auf einem Bauernhof aufgewachsen – um genau zu sein auf einer Rinderfarm in Cotulla, Texas. Dort half der kleine Jeff schon als Vierjähriger tatkräftig mit, auch beim Ställe ausmisten. Die perfekte Kindheit Jahre später urteilte Jeff Bezos, dass seine Erfahrungen auf der Ranch zu seiner erfolgreichen Unternehmerkarriere maßgeblich beigetragen hätten. Das Reparieren von Traktoren und das Kastrieren von Rindern entsprach seiner Vorstellung von einer „idyllischen Kindheit“. Seine Mutter stand ihm stets bei. Jeff habe dort gelernt, dass es keine Probleme ohne Lösungen gebe. Dem leiblichen Vater nie begegnet Bezos hat seinen Vater nie kennengelernt. Der Teenager verließ die junge Mutter, als Jeff anderthalb war. Er existierte im Leben des Jungen gar nicht. Der „richtige“ Vater Der Nachname Bezos stammt laut Jeffs eigener Aussage vom „richtigem“ Vater. Und den hätte es ohne Fidel Castro wohl nie gegeben. Denn als er 1959 an die Macht kam, schickten viele kubanische Eltern ihre Kinder in die Staaten. So auch Miguel Bezos (vom spanischen besos: „Küsse“). Miguel setzte sich mit großer Ausdauer durch, machte einen Uni-Abschluss und wurde Erdölingenieur. Die Sturheit Jeff Bezos war ein unglaublich stures Kind. Mit drei Jahren quängelte er so lange herum, bis er das Gitterbett endlich verlassen durfte - ungeachtet der Sicherheitsbedenken seiner Mutter. Trotz seiner außergewöhnlichen Konzentrationsfähigkeit wurde Jeff so auch zum Schrecken seiner Lehrer. Sie mussten ihm mal mitsamt Stuhl und Tisch im Klassenraum umsetzen. Frühes Interesse an Technik Seine Mutter und vor allem der Großvater erweckten und förderten Jeffs großes Interesse an Technik und Basteln. Sie schenkten ihm entsprechendes Spielzeug und Baukästen. Dennoch war sein erster Karrierewunsch (mit sechs Jahren), Archäologe zu werden. Hochbegabt Als die Familie nach Houston umzog, war Jeff im späten Kindergartenalter. Die Eltern schrieben ihn für Fördermaßnahmen für hochbegabte Kinder ein. Dafür musste er zwar 20 Meilen hin und zurück fahren, aber es lohnte sich. Der Bücherwurm Dass Amazon mit dem Verkauf von Büchern groß wurde, ist weit mehr als ein Zufall. Jeff Bezos ist seit der Kindheit ein Büchernarr. Er nahm mit Feuereifer an Literatur-Schülerwettbewerben teil und las mit seinen ebenfalls lesebegeisterten Mitschülern um die Wette. Einsamer Nerd Bezos war wie viele Nerds des 20. Jahrhunderts eher ein Einzelgänger, der viel las und viel Zeit vor dem Computer verbrachte. Seine Lehrer notierten damals, dass er „nicht besonders führungsbegabt“ sei. Auch rein körperlich wirkte er wie ein Nerd: Jeff brachte nicht einmal das Mindestgewicht für die Football-Mannschaft auf die Waage. Erster Job bei McDonalds Als seine Eltern erneut umzogen – diesmal nach Florida – war Jeff 13 Jahre alt. Hier übernahm er seinen ersten Sommerjob. Und das ausgerechnet bei McDonalds. Doch der Teenager gab sich mit dem Burgerwenden nicht zufrieden und entwickelte Verbesserungsvorschläge, mit denen die Abläufe in dem Laden tatsächlich verbessert wurden. Uschi - die erste Freundin In seinem ersten Jahr auf der Junior-Highschool lernte Jeff seine langjährige Freundin Ursula „Uschi“ Werner kennen. Sie träumten von einer gemeinsamen Firma und schufen diese tatsächlich auch in frühen Teenagerjahren. Werbeflyer begeisterten junge Schüler für einen sehr besonderen Nachhilfeunterricht. Die Beziehung endete wie so viele andere Highschool-Liebschaften in der Collegezeit. Der Weltraum als Lebenstraum Auf dem College setzte Bezos nebenbei seinen Kindheitstraum – übrigens inspiriert vom Großvater – in die Tat um. Seinen Abschluss machte er in Elektrotechnik und Informatik und auch die ersten Berufsschritte unternahm Bezos in anderen Bereichen – allen voran bei IBM. Aber seinen Traum, der heute in Blue Origin mündet, den hatte er, seitdem er fünf Jahre alt war.

Das Paar ließ das Silicon Valley links liegen und wählte Seattle als Sitz für seine Firmengründung. Amazon.com eröffnete 1995 seine digitalen Pforten und Bezos und ein paar Helfer packten in der kleinen Garage die ersten Kartons mit Büchern, die die Kunden über dieses komische Internet bestellt hatten. Ein digitales Netzwerk, noch in den Kinderschuhen, aber irgendwie magisch für Bezos, der großes Potenzial sah, als Google noch nicht einmal existierte. Der Erfolg gab ihm recht. Nach einem Monat verkaufte er bereits Bücher rund um den Globus und nach zwei Monaten lag der Umsatz bei 20.000 Dollar pro Woche.

Heute setzt Amazon.com 178 Milliarden Dollar im Jahr um, und der 48-Jährige Jeff Bezos wird in einem Atemzug mit den Google-Gründern Larry Page und Sergey Brin, Tesla-Chef Elon Musk oder Microsoft-Legende Bill Gates genannt. Letzteren hat er 2017 auch als reichsten Menschen der Erde abgelöst. Anfang 2018 wurde er dann der erste Mensch mit einem Privatvermögen von über 100 Milliarden Dollar.

1997 setzte Bezos, dessen geflügeltes Wort „Deine Marge ist meine Chance“, Panik in Chefetagen der ganzen Welt auslöst, alles au eine Karte. Ein Börsengang brachte das Geld für eine beispiellose Expansion. Neben Büchern verkaufte er CDs, Elektronik, Spielzeug und bald eigentlich alles, was man in einem Karton verschicken kann. Ruhelos nahm er sich eine Branche nach der anderen vor.

„Es gibt immer nur Tag 1 für ein Unternehmen“

Er stieg mit den Amazon Studios in Hollywood ein. Sein Manager Andy Jassy kam eines Tages zu ihm und meinte, man könnte die riesige Computer-Infrastruktur besser auslasten, wenn man Rechenleistung an anderer Unternehmen verkauft. Bezos, erinnert sich Jassy, ließ sich den Geschäftsplan – auf einer Seite zusammengefasst – zeigen, nickte und habe „nie wieder nachgefragt.“ AWS ist heute Weltmarktführer bei Cloud-Computing und bringt zehn Prozent der Konzernumsatzes ein – und über 50 Prozent des operativen Ergebnisses.

Die besten Zitate von Amazon-Gründer Jeff Bezos Die Legende Jeff Bezos ist eine der spektakulärsten Manager-Persönlichkeiten der Welt. Die Lebensgeschichte des Amazon-Gründers bietet eine unglaubliche Vielfalt und zahlreiche interessante Erzählungen. Der Top-Journalist und Bestsellerautor Richard L. Brand hat die Biografie in seinem Buch „Mr. Amazon“ (Ambition Verlag) aufgeschrieben. Die besten Zitate von Bezos finden sich auch darin und folgen nun. Über das Landleben „Wenn man eines beim Landleben lernt, dann ist es, sich auf sich selbst zu verlassen. Die Leute dort machen alles selbst. Und diese Eigenständigkeit kann man lernen.“ Über seine Beziehung zu Frauen „Ich bin nicht der Typ, bei dem Frauen eine halbe Stunde nach dem Kennenlernen sagen: 'Wow, der ist klasse.' Ich bin eher albern und nicht ... also jedenfalls nicht so, dass irgendeine Frau über mich sagen würde: 'Oh mein Gott, genau so einen habe ich gesucht.'" Über seinen ersten Job bei McDonalds „Heute heben sich die Pommes selbst aus der Friteuse – und das, glauben Sie mir, ist ein echter technischer Fortschritt.“ (Bezos jobbte mit 13 Jahren in den Sommerferien für die Fast-Food-Kette und machte umgehend Vorschläge zur Optimierung der Abläufe) Über seinen leiblichen Vater, den er nicht kannte „Die einzigen Male, die er überhaupt Thema wird, sind die, wenn ich beim Arzt nach meiner Krankengeschichte gefragt werde. Dann kreuze ich eben 'unbekannt' an.“ Über Sturheit „Wenn etwas kaputt ist, machen wir es heil. Um etwas Neues durchzusetzen, muss man stur und zielstrebig sein, auch wenn es andere vielleicht unvernünftig finden.“ Zur Begeisterung für den Weltraum „Der einzige Grund, aus dem ich mich für das All interessierte, besteht darin, dass mich die NASA inspirierte, als ich fünf Jahre alt war.“ Zur Wende im Lebenslauf „Zu den wichtigsten Dingen, die mich Princeton lehrte, zählt die Einsicht, dass ich nicht klug genug bin, ein Physiker zu sein.“ (Auf der Universität änderte Bezos seine Fachrichtung und machte den Abschluss in Elektrotechnik und Informatik)

Cloud-Computing ist eigentlich das letzte, was einem bei einem Handelskonzern einfällt, aber es passt zum rastlosen Bezos, der sagt, „es gibt immer nur Tag 1 für ein Unternehmen“. Denn „Tag 2 ist Stillstand, gefolgt von Irrelevanz, Niedergang, Tod.“ Deshalb arbeitet Bezos in dem gigantischen Firmenhauptquartier im Gebäude mit dem Namen „Tag 1“.

Wie erreicht er diesen Status des permanenten Tages 1? Nach eigenen Aussagen mit „absoluter Kundenbesessenheit“ einem skeptischen Blick auf Lösungen die gerade gut genug sind, ein Aufsaugen von Trends und einer Entscheidungsfindung mit Höchstgeschwindigkeit. So wie bei AWS. Machen, Erfolg haben oder scheitern. Dann das nächste Projekt bitte. Bezos kennt alles. Er hat das „Fire-Phone“ verantwortet, Amazons Antwort auf Apples iPhone. Ein fürchterlicher Flopp. Dann wird aus den Fehlern gelernt, neu angefangen oder beerdigt. Aber schnell.

„Den möchte ich nicht zum Feind haben“

Geschwindigkeit ist sein Zauberwort für Organisationen, die mit der Zeit immer mehr Fett ansetzen. Sie treffen qualitativ hochwertige Entscheidungen – aber oft zu spät. Bezos reichen 70 Prozent der Informationen, die er gerne hätte, um zu entscheiden. Die Zeit für die letzten 30 Prozent dauert zu lange. Dieses Management bedeutet aber auch, dass man Fehler schnell erkennen und umsteuern muss. Das liegt Bezos im Blut. Schon als der Teenager in den Sommerferien bei McDonalds jobbte, machte er dem lokalen Manager Vorschläge, die Abläufe zu verbessern.

Und Bezos ist, nach eigenem und dem Bekunden anderer, schlicht stur. Das ist Voraussetzung, um Neues zu schaffen. Wall-Street-Investoren treibt er mit einer konsequenten Wachstumsstrategie auf Kosten der Gewinne in den Wahnsinn. Aber die Aktionäre vertrauen ihm. Er will auch konstruktiv stur sein. Wenn es keine Übereinstimmung in einem wichtigen Projekt ist, schwört er seine Mitstreiter ein auf „anderer Meinung sein und sich verpflichten“. Er akzeptiere, dass es erhebliche Zweifel gebe und die zu Protokoll genommen werden. Dann sollen sich alle verpflichten, es einfach mit ihm zu versuchen. Auch fundierte Kritiker würden dann schnell konstruktiv mitarbeiten. So wie er. Er habe einmal ein Filmprojekt rundheraus abgelehnt, sich dann aber überzeugen lassen.

Kritiker monieren trotzdem teils „brutale Arbeitsbedingungen“ bei Amazon, ein gnadenloses internes Bewertungssystem. Morgens, wenn die angestellten ihren Computer anschalten, bekommen sie jeden Tag eine Frage zum Unternehmen, ihren Führungskräften oder sich selbst, die sie beantworten müssen. Alles anonym, wie die Geschäftsleitung betont. Doch bei manchen bleibt ein schaler Nachgeschmack.

Doch bislang muss sich der Macher Bezos nicht um neue Mitarbeiter sorgen. Sein jüngster Coup: Zusammen mit JPMorgan und Berkshire Hathaway von Warren Buffett steigt Amazon in die Gesundheitsindustrie ein. Starinvestor Buffett hat die Seite, auf der er steht, mit Bedacht gewählt. Über Bezos sagte er einmal „Den möchte ich nicht zum Feind haben, wenn ich ein Unternehmen leite.“ Und morgen ist wieder Tag 1.