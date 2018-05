Hassreden, Gewalt, Propaganda So viele verbotene Inhalte hat Facebook im ersten Quartal 2018 gelöscht

Der Online-Riese bemüht sich um Transparenz: Erstmals veröffentlicht Facebook Zahlen bei der Durchsetzung seiner Nutzungsregeln.

Facebook bemüht sich um mehr Transparenz bei der Durchsetzung der Nutzungsregeln. (Foto: Reuters) Facebook

Menlo Park, New YorkFacebook hat erstmals ausführliche Zahlen zu seinen Bemühungen zur Durchsetzung der Nutzungsregeln veröffentlicht. Der Online-Riese hat im ersten Quartal 2018 bei insgesamt rund 2,2 Milliarden aktiven Nutzern 837 Millionen Spam-Inhalte sowie 583 Millionen gefälschte Profile gelöscht, wie aus einem Transparenzbericht hervorgeht. Mehr als 98 Prozent davon seien entdeckt worden, noch bevor Nutzer sie sehen konnten.

Facebook unterteilt potenziell verbotene Inhalte in sechs Kategorien: grafische Gewalt, Nacktheit und sexuelle Aktivitäten von Erwachsenen, terroristische Propaganda, Hassreden, Spam und falsche Konten.

Dem Bericht nach seien im vergangenen Quartal fast 1,8 Millionen Inhalte gelöscht worden, die als Terrorpropaganda identifiziert wurden. Ein Anstieg gegenüber dem Vierteljahr zuvor, als das Unternehmen noch 1,1 Millionen Inhalte löschte. Laut Facebook sei die höhere Zahl auf die verbesserte Technologie zurückzuführen.

Rund 2,5 Millionen Inhalte wurden gelöscht, die in die Kategorie Hassreden fallen. Facebooks Technologie entdeckte davon allerdings nur 38 Prozent. Im Vierteljahr davor waren es 1,6 Millionen Inhalte, wovon der Konzern knapp 23,6 Prozent erkannte, bevor Nutzer sie melden konnten. Die restlichen Inhalte mit Hassreden mussten von Menschen ausgemacht werden, teilte das Unternehmen mit.

Erfolgreicher war die Technologie in der Kategorie „grafische Gewalt“. Facebook identifizierte 86 Prozent der insgesamt 3,5 Millionen betroffenen Inhalte, die gelöscht wurden. Facebook löschte zudem 21 Millionen Inhalte mit Nacktheit und sexueller Aktivität, 96 Prozent davon wurden aufgrund der verbesserten Technologie erkannt, wie das Netzwerk mitteilte.

Was das Unternehmen als „Inhalt“ versteht, kann variieren. So wird ein Facebook-Eintrag mit einem Text und vier Fotos zunächst einmal als fünf „Inhalte“ gezählt. Wenn zum Beispiel drei der Bilder entfernt werden, sind das drei gelöschte „Inhalte“. Wird aber der Facebook-Eintrag komplett entfernt, taucht er in der Statistik als nur ein gelöschter „Inhalt“ auf.

