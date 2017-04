Konzern rechnet mit Rekordverlust

Allerdings wollen Japans Behörden keinem Deal zustimmen, bei dem hochmoderne heimische Technologie in falsche Hände zu geraten droht. Die engen Beziehungen zu China könnten sich für Foxconn damit bei den Übernahmeplänen als Stolperstein erweisen. Japans Handelsminister Hiroshige Seko betonte am Dienstag, Toshibas Chip-Technologie sei nicht nur für Arbeitsplätze sondern auch die Informationssicherheit wichtig.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Toshiba jetzt mit einem Verlust von 1,01 Billionen Yen - das wäre der bisher höchste Fehlbetrag eines japanischen Produktionskonzerns. Im Februar hatte Toshiba noch ein Minus von 390 Milliarden Yen in Aussicht gestellt. Die Japaner hatten kürzlich eine Wertberichtigung in Höhe von 712,5 Milliarden Yen bekanntgegeben. Auslöser waren Verzögerungen und Kostenüberschreitungen beim Bau von Atomkraftwerken in den USA. Mit der Insolvenz von Westinghouse will Toshiba die Sparte aus den Büchern bekommen. Verwaltungsratschef Shigenori Shiga trat zurück.

Die Zahlen für das Ende März abgelaufene Geschäftsjahr will Toshiba Mitte Mai vorlegen. Konzernchef Tsunakawa räumte aber schon am Dienstag ein, dass auch unter diesen Zahlen der Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfer fehlen könnte.

Die Sanierung kommt zu einer Zeit, da Rivalen aus Südkorea wie Samsung und LG sowie zahlreiche junge Wettbewerber aus China die einst mächtigen japanischen Hersteller massiv unter Druck setzen. Toshiba war das erste Unternehmen in Japan, das 1959 einen Farbfernseher entwickelte und das Unternehmen, das als erstes in Japan im Jahr 1930 eine elektrische Waschmaschine entwickelte.

Jetzt zieht sich Toshiba langsam aus dem Geschäft mit Verbraucherelektronik zurück. Laut Medien erwägt der Konzern nun auch den Verkauf seines unprofitablen heimischen Fernseher-Geschäfts. Zudem prüft der Konzern einen Börsengang der Schweizer Tochter Landis+Gyr, wie Toshiba am Dienstag bestätigte. Reuters hatte bereits vergangenen Monat von Insidern erfahren, dass Toshiba durch einen Verkauf oder Börsengang der Messtechnikfirma knapp zwei Milliarden Euro erzielen könnte.