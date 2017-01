So frech wie „Iron Man“

„Rogue One: A Star Wars Story“ Die chinesischen Filmgrößen Jiang Weng (2. v. r.) und Donnie Yen (r.) spielen im neusten Star Wars-Abenteuer eine Rolle. (Foto: dpa)

Ob Tom Cruise in „Mission Impossible 3“ durch Shanghai rast oder die „Transformer“ durch Hongkong poltern – immer hat Hollywood das chinesische Publikum im Blick. Dreist wird mit Produktplatzierung versteckt Werbung für chinesische Milch oder Chinas Chat-Dienst QQ gemacht. In „Captain America 3“ telefoniert „Iron Man“ Robert Downey Jr. alias Tony Stark mit einem Handy der außerhalb Chinas wenig bekannten Marke Vivo.

Der Zugang zum chinesischen Massenmarkt ist aber steinig und begrenzt. Es gibt eine Quote von nur 34 ausländischen Filmen, die im Jahr in China gezeigt werden dürfen. Auch muss die Zensur passiert werden, was schon vorauseilenden Gehorsam auslöst. So wurde in der Comic-Adaption von „Dr. Strange“ der tibetische Mönch durch eine keltische Zauberin (dargestellt von Tilda Swinton) ersetzt, um China nicht zu provozieren.

Die Quote können ausländische Studios nur mit Kooperationen in China umgehen. In der Hafenstadt Qingdao baut der reichste Mann Chinas, Wang Jianlin, der Legendary Entertainment für 3,5 Milliarden US-Dollar gekauft hat, nach dem Vorbild Hollywoods für viele Milliarden eine Filmstadt, die auch ausländische Produzenten anziehen soll.

Der Chef des Wanda-Konzerns ist heute schon der größte Kinobetreiber der Welt und steckt auch hinter „The Great Wall“, der teilweise in Qingdao gefilmt wurde. „Wenn Hollywood-Studios hier drehen, wird die chinesische Filmindustrie davon ebenso profitieren wie chinesische Filmschaffende und ihre Mitarbeiter“, sagt der unabhängige Experte Jiang Yong. „Es wird Auswirkungen haben.“

Die Entwicklung ist durchaus auch politisch motiviert. „Das Land schenkt seiner „Softpower“ große Aufmerksamkeit“, sagt Jiang Yong mit Blick auf politische Machtausübung über Ideologie und kulturelle Attraktivität. Der Wanda-Konzern habe „starke Muskeln“, sagt der Experte. „Diese Investitionen werden dafür sorgen, dass die chinesische Kultur weiter verbreitet wird.“