Die Luft wird dünner

Im Jahresbericht 2015 hatte Ginni Rometty einen Neustart versprochen. 2016 werde das Jahr sein, in dem IBM sich darauf fokussieren werde, sich im Beratungsbereich mit kognitiven Lösungen wie Big-Data-Analyse oder mit Watson-Computern von der Konkurrenz abzusetzen. Das Kerngeschäft der Sparte „Global Business Solution“ werde mit digitaler Wertschöpfung modernisiert. Die Gewinnmargen würden durch eine Fokussierung auf Märkte mit hoher Wertschöpfung ausgebaut.

Das Ergebnis: Die Sparte „Global Business Services“ insgesamt verlor im vierten Quartal weiter um vier Prozent auf jetzt 4,1 Milliarden Dollar, Consulting alleine gab fünf Prozent ab. Einen schärferen Rückgang erlebte nur die Hardware-Sparte mit einem Einbruch von zwölf Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar. Meg Whitman vom Konkurrenten HP Enterprise hatte dagegen 2016 den harten Schnitt gewagt und die problembeladene Consulting-Sparte mit dem Wettbewerber CSC fusioniert. Damit war der wohl teuerste Fehlgriff ihres Vorgängers Mark Hurd ausgelöscht.

So wird die Luft dünner für die schwer vermittelbaren Verkaufsmitarbeiter und Berater bei IBM, die schon Vertriebskooperationen mit Apple eingegangen sind, um iPads und iPhones in die Unternehmen-IT zu bringen. 2013 hatten insgesamt noch 431.000 Menschen für IBM gearbeitet, 2014 waren es 379.000 und 2015 noch 377.000. 2016 gab es mehrere Entlassungswellen – und die Endzahl steht noch aus.

Aber angesichts der tektonischen Verschiebungen in den beiden großen Personalbereichen Vertrieb und Beratung ist kein nachhaltiger Personalaufbau, bereinigt um die 15 Akquisitionen des Jahres, realistisch. IBM selbst erklärte zu Jahresanfang, man werde eine neue „Ausbalancierung“ innerhalb der Belegschaft vornehmen und habe 25.000 offene Stellen, vor allem in den Bereichen Cognitive Computing und Cloud Computing. Wenn man all die Einstellungsziele erreiche, werde man 2016 „ungefähr“ mit dem Personalbestand von Ende 2015 gleichziehen. Im Umkehrschluss hieße das aber auch, dass 25.000 andere Arbeitsplätze irgendwo auf dem Weg verloren gehen. Sei es über Ruhestand, Entlassung oder eigene Kündigung.

Auf jeden Fall ist 25.000 die gleiche Zahl, wie sie Rometty kurz vor einem Treffen mit Donald Trump im Dezember als Ziel für neue Stellen bei IBM in den USA versprochen hat. Allerdings ist jetzt die Rede von „im Laufe der kommenden vier Jahre“. Das sieht nicht wirklich nach einem überbordenden Personalaufbau bei IBM aus. Donald Trump wird das nicht mögen. Er will dringend auf neue Tech-Arbeitsplätze außerhalb des Silicon Valleys entstehen lasse. Aber auch die Aktionäre sollten darauf hoffen.