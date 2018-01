And the winner is: Jung von Matt. Die Hamburger Agentur ist gleich fünf der zehn erfolgreichsten Werbevideos des Jahres 2017 auf Youtube verantwortlich. Welche Spots bei den Nutzern vorne lagen.

Der Film landete auf Platz eins der erfolgreichsten Werbevideos bei Youtube. Immowelt-Spot YouTube hat in Hamburg seine Liste der erfolgreichsten Werbevideos des Jahres 2017 veröffentlicht. Der große Sieger ist Jung von Matt. Die Agentur war alleine für fünf der Top-Ten-Clips verantwortlich. Das erfolgreichste Werbevideo des Jahres auf der Google-Plattform ist „Für immo“ von Immowelt. Auf den weiteren Plätzen folgen Netto und die Telekom. Die Liste basiert auf einem Auswertungs-Mix der Views eines Videos und des Engagements, das es auslöst. Auch die Bindung des Publikums spielt eine Rolle. Darunter versteht Youtube unter anderen den Umstand, dass ein Clip bis zum Ende angesehen wurde, was wiederum für die Qualität eines Videos spricht und zudem ein klares Unterscheidungsmerkmal zu Facebook sein soll. Nach Einschätzung von Oliver Rosenthal, der bei Google für die Zusammenarbeit mit den Kreativagenturen zuständig ist, zeigt die aktuelle Liste, wie wichtig bei Youtube gutes Storytelling ist, welch hohen Stellenwert noch immer die Musik hat und dass epische Erzählentwürfe vom Publikum gewürdigt werden. Rosenthal hält es für einen „Irrglauben“, dass erfolgreiche Viral-Videos nichts zu kosten brauchen. Alle Top-Videos haben einen immens hohen Produktionsstandard. Zudem gehe es heute ohne einen gewissen Media-Einsatz nicht mehr. Alleine wegen der schieren Masse an Material, die pro Minute bei YouTube hochgeladen wird, stünde sonst jede Produktion unter der Gefahr unterzugehen. Das sind die zehn erfolgreichsten Werbevideos des Jahres 2017 in Deutschland: Platz 1: Platz 2: Platz 3: Platz 4: Platz 5: Platz 6: Platz 7: Platz 8: Platz 9: Platz 10: Youtube veröffentlichte auch eine europaweite Auswertung. Auch bei ihr lautet der Gewinner Immowelt. An Position zwei folgte MoreThanARefugee vor den Oster-Überraschungen von Netto.