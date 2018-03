 Informationen aus aller Welt handlich verpackt: Verlagsgruppe Handelsblatt startet Messezeitung

Der Fachverlag der Verlagsgruppe Handelsblatt startet in Kooperation mit der Messe Düsseldorf eine neue Messezeitung: "Messe Today" ist die erste Messepublikation, die sich in Inhalt und Anmutung an einer Qualitäts-Tageszeitung orientiert. Die ersten Ausgaben von Messe Today werden vom 21. bis 27. April zur internationalen Messe Interpack in Düsseldorf produziert.

