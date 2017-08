Die Zahlen von Snapchat sind wenig überzeugend

Wie so viele andere soziale Digitaldienste verdient Snapchat damit sein Geld. Zuletzt waren die Zahlen allerdings wenig überzeugend, die einst mit viel Euphorie an der Börse gestartete Aktie des Konzerns, liegt mittlerweile mit rund 14 Dollar unter dem einstigen Ausgabepreis von 17 Dollar.

Bei Instagram läuft es besser: Analysten schätzen, dass die Plattform 2017 bis zu 2,8 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaften kann. Schaut man sich die Zahlen des Facebook-Konzerns in Gänze an, liegt der Schluss nahe, dass es auch der Tochter gut gehen dürfte: Im zweiten Quartal 2017 wies Facebook eine Umsatzsteigerung um 45 Prozent auf 9,3 Milliarden US-Dollar an, die Gewinne stiegen auf 3,9 Milliarden US-Dollar.

So gut wie Miss Instagram: Zehn Tipps von Pamela Reif Finde deine Kategorien Such nach Dingen, die du jeden Tag gerne machst und präsentiere sie auf deinem Account. Und keine Angst, falls deine Interessen eher unbekannt ist und eine Randgruppe anspricht.

(Quelle: aboutpam, http://www.aboutpam.com/personal/how-to-build-an-instagram-following; Stand: 18. September 2016· Pamela)

Qualität Qualität statt Quantität! Das sollte immer das Motto sein. Versuch immer nur hoch qualitative Bilder hochzuladen, bei denen du auch ein gutes Gefühl hast. Ich würde nie ein Bild hochladen, das ich nicht als „gut“ erachte.

Regelmäßiges Posten Mindestens ein hoch qualitatives Bild jeden oder jeden zweiten Tag hochladen. Niemand folgt einem Account, der nur ein Bild alle drei Monate postet. Denkt daran, dass es ein schmaler Grat zwischen „viel interessanten Inhalt zeigen“ und „jeden mit zu viel Inhalt nerven“ ist.

Bearbeitung & Filter Man kann hübsche Bilder noch viel hübscher machen, indem man die richtige Filter und Effekte benutzt. Aber übertreibt lieber nicht!

Der Gesamteindruck des Profils Manche Profile sehen auf den ersten Blick gleich sehr harmonisch aus. Was ich als sehr wichtig erachte ist: Variation. Man sollte es definitiv vermeiden drei Selfies oder vier Food Bilder nacheinander zu posten.

Entwicklung Entwickle dich weiter. Finde neue Interessen, verbessere dich oder probier mal etwas ganz anderes aus. Lerne dazu, leg die Messlatte hoch und verbessere dich jeden Tag. Und das wird sich dann automatisch in deinem Account widerspiegeln!

Interessante Leute treffen Geh zu Events, reise und sprich mit Leuten. Connections sind super wichtig – denn es kommt nicht immer nur auf die „Zahl“ der Follower an!

Unterstützung großer Accounts Etwas, das ich nie getan habe – aber ich weiß von anderen, dass es hilft! Wenn man das Gefühl hat, dass das mit dem Wachstum einfach nicht klappen will obwohl man kontinuierlich tolle Bilder hochlädt – kontaktiere große Accounts und frag, ob sie dich unterstützen möchten.

Unterschätze den Aufwand nicht Ich habe keinen freien Tag. Ich habe keinen normalen „Sonntag“. Ich habe auch keinen Feierabend. Manchmal arbeite ich 16 Stunden am Tag, aber wisst ihr was? Ich liebe es und ich habe es mir ausgesucht.

Kontakt zu deiner Community Rede mit ihnen, nimm ihr Feedback ernst, versuche ihren Wünschen nachzukommen, frag nach ihrer Meinung und bleibe immer bodenständig. Man ist nicht besser, nur weil man viele Follower hat.

P.S. Man kann Erfolg nicht erzwingen. Genau genommen gibt es keinen „Schlüssel zum Erfolg“ bei Instagram. Manchmal kann man nicht nachvollziehen, wieso ein mittelmäßiger Account bekannt wird und ein richtig schöner Account nicht. Social Media kann man eben nicht zu 100 Prozent erklären und das sollte man auch akzeptieren.

Bei Instagram sind jedenfalls nicht nur die Nutzer von der Stories-Funktion angetan, sagt Neubauer: „Wir haben eine Erfolgsgeschichte geschrieben – alleine im vergangenen Monat haben mehr als 50 % der Unternehmen auf Instagram eine Instagram Story produziert.“ Ein Jahr nach Einführung sei das Interesse ungebrochen. Mehr als eine Million Unternehmen werben aktiv auf der Plattform weltweit.

Ihre Inhalte stoßen bei Nutzern auf großes Interesse, sagt Vermarktungschefin Neubauer: „Unsere Nutzer sind sehr markenaffin – und wollen bewusst die Plattform nutzen, um sich über Unternehmen zu informieren.“

Daher glaubt Neubauer auch nicht an eine Überlastung des Feeds, der zu einer Nutzerabwanderung führen könnte: „Es wird als natürlicher Bestandteil angesehen“, sagt die Markenverantwortliche. Trotzdem arbeite das Unternehmen neben der Werbemöglichkeiten in Feed und Stories an Alternativen, so Neubauer.

Die Zahlen beweisen einmal mehr, dass es für Anbieter jenseits der großen Netzwerke immer schwieriger sich gegen die Marktmacht von Facebook und Co. Langfristig durchzusetzen. Die Zahlen für Snapchats jüngste Quartal werden zeigen, ob Zuckerberg ein Monopol der Bilder schaffen konnte.