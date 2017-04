 Intel-Abspaltung: McAfee ist wieder unabhängig

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

McAfee Die Pläne von Intel, McAfee als Marke einzustellen und die Produkte unter dem Namen Intel Security zu vertreiben, wurden nie ganz realisiert. (Foto: dpa)

Santa Clara/MünchenMcAfee geht seit Dienstag als unabhängiges IT-Sicherheitsunternehmen wieder eigene Wege. Bereits im September hatte die einstige Mutter Intel die Pläne für die Unabhängigkeit bekanntgegeben. Seither seien eigenständige Unternehmensstrukturen aufgebaut worden, sagte Hans-Peter Bauer, Europa-Chef des Unternehmens, der dpa. „Über Nacht haben wir jetzt den Schalter umgelegt.“ Man erhoffe sich mit diesem Schritt, wieder agiler zu werden. Der Chiphersteller Intel hatte das Antiviren-Urgestein 2010 für rund 7,7 Milliarden Dollar übernommen.

„IT-Sicherheit ist einer der dynamischsten Märkte überhaupt“, sagte Bauer. Dafür seien andere Planungszyklen erforderlich als in einem Großunternehmen aus dem Fertigungsbereich. Man wolle sich jetzt als separate Firma wieder agiler aufstellen, um schneller auf die Veränderungen reagieren zu können. „Für Intel waren wir ja eher nur ein Rundungsfaktor.“

Erklärtes Ziel von Intel bei der Übernahme war es seinerzeit, IT-Sicherheitskomponenten auch direkt in die Hardware zu integrieren und somit effizienter zu machen. Die Akquisition sei aus der damals bereits existierenden technologischen Zusammenarbeit entstanden, sagte Bauer. Die Idee, dass damit allein in dem dynamischen Markt Cybersicherheit gewährleistet werden könne, habe man aber schließlich aufgegeben.

Im September hatte Intel die Neuausrichtung der Sicherheitssparte angekündigt. Beim Chipkonzern verbleiben 49 Prozent der Anteile, 51 Prozent hält nach einer Zahlung von 3,1 Milliarden Dollar künftig der Finanzinvestor TPG. Das Unternehmen sei bekannt dafür, Firmen erfolgreich wieder zurück in den Markt zu bringen, sagte Bauer.

Zehn Tipps für mehr IT-Sicherheit Geschäftsleitung involvieren Oft beschneidet das Management aus Renditegründen das Budget. Daher: Informieren und sicherstellen, dass die Firmenlenker die Tragweite des Sicherheitsprojekts erkennen.

Bestandsanalyse durchführen Geräte und Lösungen sowie ihre Eignung für die Abwehr von Cyberattacken katalogisieren - ebenso Rechteverwaltung, Sicherheitsbewusstsein sowie interne und externe Gefahren.

Einsatzteam aufbauen Eine zentrale Abteilung stimmt alle sicherheitsrelevanten Punkte aufeinander ab. Silos sind wenig effizient und übersehen Sicherheitslücken. Ratsam: einen Chief Information Security Officers ernennen.

Sicherheitsstrategie entwickeln Wie viel darf welche Sicherheitsmaßnahme kosten, welche Risiken werden in Kauf genommen? Anschließend Budget- und Personal-Szenarien entwerfen.

Budgets verhandeln Je früher Führungskräfte in das IT-Sicherheitsprojekt eingebunden sind, desto besser können sie nötige Ausgaben nachvollziehen - und desto konstruktiver gestalten sich Verhandlungen.

Sicherheitsrichtlinien ausarbeiten Und zwar unternehmensweit: Diese sollten auch alle notwendigen Compliance- und sonstigen gesetzgeberischen Aspekte berücksichtigen.

Systeme und Updates installieren Nicht nur moderne Systeme und Lösungen, die es mit fortschrittlichen Attacken aufnehmen, sind essenziell - aktuelle Updates sind es ebenfalls.

Schulungen vorsehen Auf Basis eines mittelfristigen Schulungsplans festlegen: Wer wird wie oft zu welchen Themen aus- beziehungsweise fortgebildet?

Der Geschäftsleitung berichten Dann bleibt sie dem Sicherheitsprojekt gewogen. Eine grafische Aufbereitung der Sicherheitslogs sensibilisiert nachhaltig.

Kontrollschleife einbeziehen Regelmäßig die Effizienz neuer Maßnahmen und Strukturen durchleuchten. Dabei neue Gefahren, Lösungen am Markt sowie Organisationsveränderungen berücksichtigen.

Quelle Schluss mit dem Silodenken: Geht es nach den Experten von Dell, sollten Mittelständler ihre Sicherheitsstrategie im Rahmen eines abteilungsübergreifenden Projekts auf einheitliche Füße stellen - und zwar mit folgenden zehn Schritten (erschienen im Magazin creditreform 06/2016):

McAfee ist einer der Pioniere der IT-Sicherheits- und Antiviren-Branche. Die Pläne von Intel, McAfee als Marke einzustellen und die Produkte unter dem Namen Intel Security zu vertreiben, wurden nie ganz realisiert. Nun soll McAfee wieder als Marke ausgebaut werden. „Wir sind exzellent aufgestellt und haben gute Chancen für den weiteren Erfolg“, sagte Bauer.

Man wolle nun auch verstärkt neue Technologien wie lernende Systeme und künstliche Intelligenz in das Portfolio integrieren, um den IT-Sicherheitsschutz präventiv wirksamer zu gestalten, sagte Bauer. Vor allem das Internet der Dinge werde den Bedarf an IT-Sicherheit künftig enorm vergrößern. Und das Auto werde der größte Faktor im Internet der Dinge, das rund um die Uhr online Daten produziert. Zugleich werde der Fachkräftemangel zum Flaschenhals: Bis 2020 würden weltweit 2 Millionen Sicherheitsspezialisten fehlen, 8 Prozent davon allein in Deutschland.