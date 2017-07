Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Tim Cook und Donald Trump Der CEO von Apple (links) hat dem US-Präsidenten angeblich drei neue Fabriken in den USA versprochen. (Foto: Reuters)

New YorkApple-Chef Tim Cook setzt nach Darstellung von Präsident Donald Trump verstärkt auf die USA als Produktionsstandort. Er habe mit dem Manager gesprochen, sagte Trump in einem am Dienstag veröffentlichten Interview des „Wall Street Journal“. „Er hat mir drei große Fabriken versprochen – groß, groß, groß.“

Der iPhone-Konzern war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Trump verlangt von US-Konzernen, wieder verstärkt in ihrer Heimat zu produzieren und will so die Industrie beleben und Arbeitsplätze schaffen.