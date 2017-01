„Ja, ich bin anspruchsvoll und nicht ganz billig“

Auf deine Urlaubsfotos und sonstige Schnappschüsse passe ich übrigens auch gerne auf. Würde ja gerne mal wissen, was dein Chef zu diesem Foto von dir in diesem albernen Clownskostüm sagen würde? Erinnerst du dich wahrscheinlich nicht mehr daran, schließlich warst du da ziemlich betrunken. Apropos betrunken: Für die seltsamen Kurznachrichten an deinen Ex bin ich nicht verantwortlich. Dabei versuche ich es dir mit der Bildschirmsperre schon schwer zu machen.

Und auch sonst passe ich auf: Schließlich verrate ich keinem, dass du E-Mails von einer Frau bekommst, die definitiv nicht deinen Nachnamen trägt und über die sich deine Ehefrau ernsthaft wundern würde.

Die iPhone-Evolution Von Modell zu Modell Das erste iPhone im Jahr 2007 hat den Vormarsch der Smartphones angestoßen und nicht nur die Mobilfunk-Industrie umgekrempelt. Ein Überblick über die Entwicklung der Geräte von Modell zu Modell:

Das erste iPhone Für das Jahr 2007 waren der große Touchscreen ganz ohne Tastatur und die Bedienung per Finger ein radikales Konzept, das die Smartphone-Revolution entscheidend anschob. Dabei verzichtete Apple bei der ersten Version sogar auf den schnellen UMTS-Datenfunk. (Quelle: dpa)

iPhone 3G Ein iPhone 2 gab es nie – stattdessen kam im Sommer 2008 das iPhone 3G, was auf die Unterstützung des 3G-Standards UMTS hinwies. Das Aluminium-Gehäuse wurde durch eine Plastik-Schale ersetzt. Mit dem App Store öffnete Apple die Plattform für Programme verschiedener Entwickler.

iPhone 3GS Mit dem Modell des Jahres 2009 führte Apple sein „Tick-Tock“-Prinzip ein, bei dem die iPhones alle zwei Jahre radikal erneuert werden und es zwischendurch ein „S“-Modell im unveränderten Design, aber mit aufgerüstetem Innenleben gibt. Das 3GS bekam eine bessere Kamera und einen schnelleren Chip.

iPhone 4 Das letzte Modell, das Gründer Steve Jobs noch selbst vorstellte. Das kantige Design des iPhone 4 mit einer gläsernen Rückwand war 2010 aufsehenerregend, zugleich häuften sich zunächst Berichte über Empfangsprobleme mit der Antenne am Außenrand.

iPhone 4S Apple ließ sich 15 Monate Zeit bis Oktober 2011 mit einer Aktualisierung. Zu den Neuerungen gehörte neben technischen Verbesserungen die Sprachassistentin Siri.

iPhone 5 Während die Smartphones der Wettbewerber immer größer wurden, erweiterte Apple 2012 zunächst vorsichtig die Bildschirm-Diagonale von 3,5 auf 4 Zoll. Zugleich wurde das Gerät deutlich dünner gemacht und bekam wieder eine Aluminium-Hülle.

iPhone5S Die wichtigste Neuerung im Herbst 2013 war der Fingerabdruck-Sensor zum Entsperren der Telefone. Zudem entwickelte Apple unter anderem die Kamera weiter.

iPhone 6 Erstmals entschied sich Apple 2014 für zwei neue Modelle mit deutlich größeren Bildschirmen mit Diagonalen von 4,7 und 5,5 Zoll. Der Schritt löste einen Absatzsprung aus, Apple kam monatelang der Nachfrage nicht hinterher. Die Geräte wurden abermals dünner.

iPhone 6S Gleiches Gehäuse, bessere Technik – das reichte im Weihnachtsquartal 2015 knapp für den nächsten Absatzrekord von knapp 74,8 Millionen verkauften iPhones.

iPhone 7 Zum ersten Mal geht Apple ins dritte Jahr mit einem weitgehend unveränderten äußeren Design. Aber Apple verzichtete unter anderem auf die klassische Ohrhörer-Buchse zugunsten des digitalen „Lightning“-Anschlusses.

Genauso wie über deine merkwürdige Musikauswahl, mit der du mich quälst. Könnten wir uns darauf einigen, dass du Schlager nur noch bei entsprechenden Festivitäten hörst – oder von mir aus auch beim Sport? Das machst du ja sowieso nie. Auch wenn du meinen Speicher mit den ganzen Fitness-Apps malträtierst. Oh entschuldige, letzte Woche bist du gejoggt und wir haben dann deinen „Marathon“ bei Facebook veröffentlicht. Da hab ich nichts zu gesagt. Auch nicht, als du danach über deine sportlichen Ambitionen gegenüber deinem besten Freundes via Facetime schwadroniert hast.

Du siehst, ich bin ein guter Wegbegleiter. Wäre deshalb ganz nett, wenn Du mich nicht andauernd fallen lassen würdest. Und nein, ich finde es nicht angenehm, wenn du mich drei Wochen mit gesprungenem Display durch die Weltgeschichte trägst, weil „es ja noch irgendwie geht.“ Auch die Idee mit dem Klebeband war ziemlich daneben. Tausch einfach die Scheibe. Teuer? Tss. Ja, ich bin anspruchsvoll und nicht ganz billig. Aber schließlich willst du es ja nicht anders.

Aufgezeichnet von Johannes Steger.