 Japanischer Elektronikkonzern: Panasonic will in China Batteriezellen für Tesla bauen

Panasonic baut bereits Batteriezellen für US-Branchenpionier Uber. Nun plant der japanische Elektronikkonzern eine weitere Produktionsstätte in China.

Der Konzern erwartet dank florierender Geschäfte mit Autoteilen und -batterien für das laufende Geschäftsjahr ein Gewinnplus. (Foto: dpa) Panasonic-Chef Kazuhiro Tsuga

TokioDer japanische Elektronikkonzern Panasonic erwägt eine gemeinsame Batterieproduktion mit dem Elektroauto-Hersteller Tesla in China. „Wie berichtet, könnte Tesla in Zukunft eine komplette Fertigung in China aufbauen – und wir könnten gemeinsam produzieren“, sagte Panasonic-Chef Kazuhiro Tsuga am Donnerstag.

Panasonic baut bereits Batteriezellen für den US-Branchenpionier in Japan und im US-Bundesstaat Nevada. China gilt als Zukunftsmarkt für Elektroautos.

Panasonic erwartet dank florierender Geschäfte mit Autoteilen und -batterien für das laufende Geschäftsjahr (bis Ende März 2019) ein Gewinnplus von 11,7 Prozent. Das Betriebsergebnis soll auf 425 Milliarden Yen (3,27 Milliarden Euro) zulegen.

