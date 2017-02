 Jay Y. Lee: Gericht genehmigt Festnahme von Samsung-Erben

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Lee Jae Yong Ein Gericht hat grünes Licht für die Festnahme des derzeitige Vize-Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae Yong, gegeben. (Foto: dpa)

SeoulEin südkoreanisches Gericht hat die Festnahme des Samsung-Erben und Milliardärs Jay Y. Lee genehmigt. In Verbindung mit dem Korruptionsskandal um die suspendierte Präsidentin Park Geun Hye werden dem Vizechef des Elektronikunternehmens Bestechung und andere Straftaten vorgeworfen. Es wird erwartet, dass die am Freitag (Ortszeit) gefällte Entscheidung des Seouler Gerichts in der Geschäftswelt hohe Wellen schlagen wird. Die Staatsanwaltschaft darf ihn nun für bis zu 20 Tage festhalten, bevor sie eine formale Anklage erheben muss.

Das Gericht hatte einen ersten Antrag der Staatsanwaltschaft zur Verhaftung Lees im Januar abgelehnt und dies mit einem Mangel an Beweisen begründet. Davon seien nun weitere gesammelt worden, erklärten die Staatsanwälte. Sie glauben, dass Lee der Präsidentin und ihrer langjährigen Vertrauten Choi Soon Sil Bestechungsgelder in zweistelliger Millionenhöhe gezahlt hat.

Gegen Lee wird auch wegen mutmaßlicher Veruntreuung von Samsung-Geldern und Vorwürfen ermittelt, er habe Vermögen im Ausland versteckt und bei einer Parlamentsanhörung unter Eid gelogen. Samsung hat bestritten, dass das Unternehmen Bestechungsgelder angeboten oder sich um irgendwelche illegalen Gefallen durch Park bemüht habe.