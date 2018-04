Jobbörse Axel Springer stärkt Stepstone mit Übernahme

Die Online-Jobbörse Stepstone expandiert in Skandinavien. Der Axel Springer Konzern hat den schwedischen Vermittler Universum gekauft.

München

Axel Springer will sein Online-Stellenportal Stepstone mit einem Zukauf in Skandinavien attraktiver für seine Inserenten machen. Stepstone übernehme den auf die Vermarktung von Arbeitgebern spezialisierten Anbieter Universum aus Stockholm, wie der Medienkonzern am Dienstag mitteilte. Eine Freigabe der Kartellbehörden stehe noch aus. Zum Kaufpreis des Unternehmens mit 2000 Kunden in rund 35 Ländern machte Springer keine Angaben.