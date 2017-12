 Kabelnetzbetreiber: Liberty Global könnte Österreich-Tochter an Telekom verkaufen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Deutsche Telekom Zu den Gesprächen über eine mögliche Teil-Übernahme des Kabelnetzbetreibers Liberty Global durch die Telekom wollten beide Unternehmen zunächst keinen Kommentar abgeben. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Kabelnetzbetreiber Liberty Global könnte einem Zeitungsbericht zufolge sein Österreich-Geschäft an die Deutsche Telekom verkaufen. Die Gespräche zwischen den beiden Firmen seien in einem fortgeschrittenen Stadium, berichtete die „Financial Times“ am Donnerstag unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Personen.

Eine Einigung könne schon in wenigen Tagen erreicht werden, eine solche Transaktion könne zwei Milliarden Dollar schwer sein. Liberty Global wollte sich der Zeitung zufolge nicht äußern. Von der Telekom war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.