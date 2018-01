Kauf von Callidus Software SAP rüstet sich im Kampf gegen Salesforce

Jahrelang hielt sich SAP zurück – nun plant der Softwareriese den nächsten großen Deal: Er will den Cloud-Spezialisten Callidus Software kaufen. Das lässt die durchwachsenen Zahlen für das vierte Quartal fast vergessen.

Das Geschäft mit dem Cloud-Computing wird für den Software-Konzern immer wichtiger. (Foto: dpa) SAP-Zentrale in Walldorf

DüsseldorfMit einer großen Übernahme will SAP den Konkurrenten Salesforce in Schach halten: Der deutsche Softwarekonzern hat am Dienstag angekündigt, das US-Unternehmen Callidus Software für 2,4 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Dabei handelt es sich um einen Spezialisten für Kundenbeziehungsmanagement (englisch: CRM), der mit seinen Lösungen den Vertrieb unterstützt.

Der Vorstand von Callidus Software habe dem Angebot bereits zugestimmt, teilte SAP mit. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt 36 Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von 21 Prozent gegenüber dem Durchschnittspreis des vergangenen Monats entspricht. Die Unternehmen wollen den Deal im zweiten Quartal abschließen. Die Zustimmung der Kartellbehörden und der Callidus-Aktionäre steht aber noch aus.

Der Dax-Konzern gab den Plan just an dem Tag bekannt, an dem er auch die Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2017 vorlegt. Womöglich kein Zufall: Er lieferte zwar das versprochene Wachstum im Zukunftsgeschäft Cloud-Computing, erfüllte aber in anderen Bereichen nicht die Erwartungen und litt zudem unter dem hohen Euro-Kurs.

Die großen Zukäufe von SAP Regelmäßige Zukäufe SAP hat das Geschäft in den vergangenen Jahren mit etlichen Übernahmen gestärkt, vor allem die Cloud-Angebote. Dabei standen Unternehmen aus den USA besonders im Fokus. Business Objects 2008 übernahm SAP mit Business Objects einen der führenden Anbieter für Business-Intelligence-Lösungen, die Unternehmenslenkern mithilfe von Datenanalysen bessere Entscheidungen ermöglichen sollen. Kaufpreis: 4,8 Milliarden Euro. Sybase Auf mobile Datendienste ist Sybase spezialisiert. 2010 kaufte SAP den vorherigen Partner aus Kalifornien für umgerechnet 4,6 Milliarden Euro. Mit dem Zukauf brachte der Konzern gleichzeitig sein Datenbankgeschäft voran. Success Factors Software fürs Personalmanagement kaufte SAP 2012 über die US-Firma Success Factors zu. Ihre Systeme reichen von der Kandidatensuche bis zur Nachfolgeplanung, bereitgestellt über die Cloud. Kaufpreis: umgerechnet 3,4 Milliarden Euro. Ariba 2012 stemmte SAP einen weiteren großen Zukauf: Der Softwarekonzern übernahm die US-Firma Ariba. Diese betreibt eine Plattform für die betriebliche Beschaffung, die in der Cloud läuft. Kaufpreis: umgerechnet etwa 3,3 Milliarden Euro. Hybris Das Geschäft mit Handelsunternehmen stärkte SAP 2013 mit der Übernahme von Hybris. Das in der Schweiz gegründete Unternehmen bietet unter anderem Lösungen für den Multi-Channel-Vertrieb, also den Verkauf über alle Kanäle. Preis: eine Milliarde Euro. Fieldglass Zur Cloud-Strategie passt auch die Übernahme von Fieldglass. Der US-Anbieter hat eine Plattform für die Personalverwaltung entwickelt, vor allem für den Einsatz von externen Kräften wie Leiharbeiten. Den Kaufpreis veröffentlichten die Unternehmen nicht. Concur Die größte Übernahme der Firmengeschichte stemmte SAP ebenfalls 2014: Für den amerikanischen Reisekostenspezialisten Concur zahlte der deutsche Konzern umgerechnet 6,2 Milliarden Euro. Zusammen mit Fieldglass und Ariba bildet Concur die Geschäftsnetzwerke. Callidus Software Im Januar 2018 kündigte SAP an, das US-Unternehmen Callidus Software für 2,4 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Der Spezialist für Software zum Management von Kundenbeziehungen (CRM) soll helfen, im Wettbewerb mit dem Rivalen Salesforce besser abzuschneiden.

Callidus Software sei die „innovativste Firma in diesem Bereich“, sagte SAP-Chef Bill McDermott. Sie bietet ein Paket für Verkaufsspezialisten an, das in der Cloud läuft – Kunden greifen also über das Internet darauf zu. Es beinhaltet Lösungen fürs Sales Performance Management (SPM), also die Erfolgsmessung, und fürs Configure-Price-Quote (CPQ), wo es um die Preisgestaltung bei komplexen Produkten geht. Dazu gibt es personalisierte Empfehlungen für Vertriebler, die die Daten mithilfe des maschinellen Lernens auswertet – ähnlich wie beim Rivalen Salesforce.

Für SAP ist es der zweite Deal in diesem Bereich binnen weniger Monate: Im September übernahm der deutsche Konzern für rund 350 Millionen Dollar das US-Unternehmen Gigya, mit dessen Software zum Beispiel Online-Händler Kundenprofile im Netz verwalten können.

Der Softwareriese rüstet für den Wettbewerb mit amerikanischen Rivalen. Im Markt für Vertriebssoftware (englisch: Customer Relationship Management, CRM) war Salesforce 2016 mit einem Marktanteil von knapp 19 Prozent führend, vor Oracle (9,4 Prozent) und SAP (7,2 Prozent). Aktuelle Zahlen liegen nicht vor.

Für SAP ist es der erste Milliardenzukauf seit 2014. In den letzten Jahren hatte der Konzern nur kleinere Firmen übernommen wie zuletzt das französische Start-up Recast AI. Er konnte in den vergangenen Jahren seine Verschuldung jedoch deutlich senken, was Spielräume schaffte: Im vergangenen Jahr kaufte SAP zur Kurspflege eigene Aktien im Wert von 500 Millionen Euro zurück.

Es ist ein Deal zum rechten Zeitpunkt. Denn die am heutigen Dienstag vorlegten Zahlen für das vierte Quartal sind durchwachsen. Das Zukunftsgeschäft mit dem Cloud-Computing entwickelte sich zwar stark, wie Vorstandssprecher Bill McDermott versprochen hatte, doch andere Bereiche enttäuschten. Zudem macht der starke Euro dem Konzern zu schaffen.

Der Umsatz stieg von September bis Dezember um nur ein Prozent auf 6,81 Milliarden Euro, das Betriebsergebnis ebenso auf 1,96 Milliarden Euro. Während das Cloud-Geschäft um 20 Prozent auf 995 Millionen Euro zulegte, schrumpfte der klassische Softwareverkauf und -Support um zwei Prozent auf 4,81 Milliarden Euro.