 Kooperation: SAP und Google rücken näher zusammen

FrankfurtSAP baut seine Zusammenarbeit mit Google aus. Die SAP-Datenbank-Plattform Hana laufe künftig auch in Googles Cloud, kündigten die Deutschen am Mittwoch an. Im Gegenzug stelle Google seine Cloud-Anwendungen wie Gmail und Google Calendar den SAP-Kunden zur Verfügung. Der für Produkte verantwortliche SAP-Vorstand Bernd Leukert will auf der Konferenz Google Cloud Next in Kalifornien zudem gemeinsame Initiativen beim maschinellen Lernen ankündigen.

Der Konzern aus Walldorf stellt sich wie seine Konkurrenten seit Jahren auf den Trend zur Cloud um. Die Kunden steigen immer mehr auf Software um, die sie über die Internet-Cloud abonnieren statt sich Lizenzen mit hohen Einmalzahlungen zu kaufen und bei sich zu installieren.