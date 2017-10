Der Preis des Wachstums

Bislang geht die Rechnung von Hastings auf. Die hohen Investitionen zahlen auf die Reichweite des Dienstes ein. Vergangenes Quartal gewann Netflix 5,3 Millionen neue Kunden hinzu, 4,45 Millionen von ihnen kamen von außerhalb der USA. Die im Januar 2016 verkündete Expansion in 130 neue Länder zur gleichen Zeit hat sich offenbar gelohnt. Das Gros seiner Einnahmen erlöst der Service aus Abo-Einnahmen.

Auch die finanziellen Resultate übertrafen die Erwartungen der Wall Street. Die Umsätze stiegen um 30 Prozent auf knapp drei Milliarden Dollar, die Gewinne kletterten auf 130 Millionen Dollar oder 29 Cent pro Aktie. Im Vorjahreszeitraum lag der Profit noch bei 52 Millionen Dollar oder zwölf Cent pro Aktie. Seit Jahresanfang legte die Aktie der Firma aus Los Gatos um 64 Prozent zu.

Doch das Wachstum hat seinen Preis – auch für die Nutzer. Im Heimatland USA und in Großbritannien verteuerte Hastings das Abo um einen Dollar. In den sich entwickelnden Märkten Asiens, in denen der Dienst weiter wachsen will, könnte dies problematisch werden. Zumal neue Geschäftsmodelle mit Werbung laut Hastings nicht zur Debatte stehen.

Netflix-Finanzchef David Wells will von Druck oder Problemen jedoch offiziell nichts wissen. Die aktuelle Anhebung habe nichts mit den hohen Investitionen zu tun, sagte er im Gespräch mit Analysten. „Es geht uns wirklich um langsames, stetiges Wachstum. Wir haben keine Eile und gute Inhalte.“