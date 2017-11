Rund um die Apple-Watch herrscht weiter Stille

Allerdings zog der iPhone-Umsatz nur um zwei Prozent an. iPads und Macs mit 14 und 25 Prozent Zuwachs brachten das Sahnehäubchen und vor allem Apple-Services mit einem Plus von 34 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar. Services, wie Apples Appstore und das Musik- und Videogeschäft, hat sich damit zu einem Bereich in der Größenordnung eines eigenen Unternehmens entwickelt und bringt mit seinem Abonnementgeschäft auch eine stabilisierende Komponente in die Umsatzentwicklung.

Was die Apple-Watch angeht, gab es wie immer keine konkreten Zahlen. Der Absatz sei aber um 50 Prozent gestiegen und „LTE habe das Spiel neu gemischt“, so Cook. Der Mobilfunk-Anschluss sei bei Uhrenkäufern sehr beliebt.

Allerdings ist der Bereich „Anderes“, wo die Watch, aber unter anderem auch Apple TV und iPod angesiedelt sind, nur um 36 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar gewachsen. Irgendwo muss es also ein Problem geben, das Teile des Zuwachses auffrisst.

Mit einer runderneuerten Produktpalette, einem starken Quartal und einem optimistischen Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft, der den der Wall-Street-Analysten überstieg, hat Cook das Ziel von einer Billionen Dollar Börsenwert klar vor Augen. Vor allem auch, weil sich zum richtigen Zeitpunkt ein wichtiges Problemfeld aufgelöst hat: Das Geschäft in China ist nach langer Zeit wieder im Aufwärtstrend.

Jetzt könnten nur noch Probleme bei der Produktion des mit Hightech vollgestopften iPhone X das rosige Bild trüben. Doch Apple-Finanzvorstand Luca Maestri zerstreute entsprechende Sorgen von Analysten in Gespräch: „Wir sind ziemlich happy mit den Fortschritten, die wir machen“, ließ er wissen. Das wäre wichtig, denn die wahren Apple-Fans wollen ihr „X“ Weihnachten unter dem Gabentisch haben.