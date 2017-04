„Wir sind nicht mehr der billige Hardware-Anbieter“

Edel und dünn sind auch die anderen Modelle, die Acer auf seiner jährlichen Produkt-Präsentation in New York vorgestellt hat: zum einfachen Aufklappen, mit abnehmbarer oder nach hinten klappbarer Tastatur, in mattem Metall gehalten oder auch in rosa. „Wir sind nicht mehr der billige Hardware-Anbieter. Unsere Strategie, mehr auf Design und hochwertige Produkte zu setzen, hat sich bewährt“, sagt Fromont. Tatsächlich ist der Durchschnittspreis der verkauften Laptops bei Acer laut GfK stärker gestiegen als der Markt, was den Konzern, am Umsatz gemessen, zum Marktführer macht.

„Acer wird den Umsatz in diesem Jahr weltweit steigern“, prophezeit der Manager, der mit seiner Region im vergangenen Jahr knapp 40 Prozent des Umsatzes beisteuerte. Für Acer wäre das eine Trendwende. Der Umsatz ist seit Jahren rückläufig. Im vergangenen Jahr war der Umsatz auch aufgrund der schlechten Wechselkurse um mehr als elf Prozent auf 233 Milliarden Taiwan-Dollar (umgerechnet 7,2 Milliarden Euro) zurückgegangen.

Außer im Spiele-Bereich will Acer auch bei der virtuellen Realität punkten. Der Markt wird von der Investmentbank Goldman Sachs auf 80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 geschätzt. Hier arbeitet das Unternehmen aus Taiwan mit Mircrosoft und dem Kinohersteller Imax zusammen.

Bisher hakt der Durchbruch der virtuellen Wirklichkeit noch an einem Mangel an interessanten Inhalten. Aber Acer ist optimistisch: „Wir haben zehn Millionen Dollar in einen Fonds mit Imax investiert, der selber Inhalte produziert oder mit Filmproduktionen zusammenarbeitet“, sagt Fromont. Demnächst sollen in verschiedenen Kinos weltweit testweise nach einem James-Bond- oder Marvel-Film für einen Aufpreis von zehn Dollar eine zehn- bis fünfzehnminütige Virtual-Reality-Show angeboten werden. Wenn die Kinobesucher die virtuelle Filmerfahrung annehmen, wird das Geschäft ausgeweitet. „Ich glaube, wir sind nicht mehr weit vom Durchbruch entfernt“, ist Fromont überzeugt.

Weitaus bodenständiger geht es in einem anderen Wachstumsbereich zu: den Chromebooks. Hier punktet Acer vor allem dank der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten.

Während Tablet-Computer auf dem Rückzug sind, können sich die preisgünstigen Chromebooks, die Acer mit der Google-Software Chrome OS anbietet, gut durchsetzen. Laut des Marktforschungsinstituts Gartner konnte Acer dort wachsen und führt den Markt mit einem Anteil von 28 Prozent weltweit an. „Kinder wollen lieber eine echte Tastatur als nur ein Tablet“, erklärt Fromont den Erfolg, den er nun aus den USA nach Europa bringen will.