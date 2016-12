 Live Audio: Facebook testet Radio-Übertragungen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Facebook-Chef Mark Zuckerberg Als Alternative zu Live-Video-Übertragungen will Facebook nun auch einen Audio-Stream aufbauen. (Foto: Reuters)

San FranciscoDas soziale Netzwerk Facebook testet eine neue Funktion für Live-Audio-Übertragungen. Zu den ersten Partnern für „Live Audio“ zählen der BBC World Service und der Radiosender LBC aus Großbritannien, das Verlagshaus Harper Collins und die Autoren Adam Grant und Brit Bennett, wie Facebook mitteilte. Sie können ähnlich wie im Radio ihre Hör-Inhalte live über das Netzwerk verbreiten.

Live-Video-Übertragungen gibt es auf Facebook schon länger. Ein Audio-Stream könnte eine Alternative dazu sein, insbesondere in Gegenden, wo die Internetverbindung mit den großen Datenmengen von Video-Übertragungen überfordert ist, wie das Unternehmen erklärte. Nutzer sollen bei „Live Audio“ auch Fragen stellen und Kommentare hinterlassen können.

Facebook will die Funktion in den nächsten Wochen zunächst in begrenztem Rahmen testen. Im kommenden Jahr sollen die Nutzungsmöglichkeiten dann ausgeweitet werden.