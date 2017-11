Sons revolutionärer Garde

Zweitens sieht er Sprint inzwischen nicht mehr als Last, sondern als Gewinnmotor der Allianz. Der operative Gewinn habe sich im ersten Halbjahr im Vergleich zu 2016 fast auf 1,8 Billionen Yen (rund 13,6 Milliarden Euro) verdoppelt, erklärte Son. Und drittens glaubt er, dass er die Rivalen in den USA beim Maschineninternet der Zukunft genauso einholen kann, wie er es in Japan ab 2006 mit der Übernahme von Vodafone Japan mit Softbank Mobile gemacht hat.

Damals sagte er voraus, dass Handys zum wichtigen Zugang zum Internet werden würden. Und mit den Exklusivrechten am iPhone seines Freundes Steve Jobs, dem damaligen Apple-Chef, holte er massiv zu den Platzhirschen NTT Docomo und KDDI auf. „Das gleiche wird jetzt wieder passieren, aber in einem größeren Maßstab“, sagte Son voraus. Und dieses Mal glaubt er, Sprint durch andere Qualitäten von den Rivalen absetzen zu können: die gesammelte Macht der Softbank-Gruppe in Sachen Internet der Dinge.

Als einen Pluspunkt nannte Son den Chipdesigner ARM, den Softbank 2016 für mehr als 30 Milliarden Euro gekauft hat. Die Chips für Mobilgeräte fußen bereits fast ausschließlich auf den Designs der Briten. Gleiches soll sich bei Chips wiederholen, die Geräte mit dem Internet verbinden. Außerdem betonte Son seine Investition in das Start-up One Web, das mit niedrig fliegenden Satelliten weltumspannendes Breitbandinternet anbieten will. Und dies sind nur zwei Teilnehmer an Sons revolutionärer Garde, die er mit seinem frisch gegründeten Softbank Vision Fund zusammenkauft.

Fast 100 Milliarden Dollar hat er bereits vom saudischen Pensionsfonds und Firmen wie Apple oder Foxconn eingeworben. Für das Geld wird er in den kommenden Jahren Minderheitsbeteiligungen an allen möglichen Firmen kaufen, die mit künstlicher Intelligenz, dem Internet der Dinge oder neuen Diensten und Produkten zu tun haben.

Hinter der breiten Streuung steckt Methode. „Wir haben eine Rudel-Strategie“, erklärte Son. Er will die selbstständigen Unternehmer kooperieren lassen, wenn es sich für sie rechnet. „Und mit dem Rudel der Unternehmer werden wir die Informationsrevolution durchführen.“ Das wenigstens ist Sons Traum, für den er nicht bereit war, Sprint herzugeben.