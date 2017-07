 Media-Saturn-Mutter Ceconomy: Frankreich-Einstieg sorgt für neuen Ärger

Ceconomy Vorstandsvorsitzender Pieter Haas: Die erste große Transaktion führt zu Ärger mit dem Minderheitseigner von Europas größter Elektronikhandelskette, Erich Kellerhals. (Foto: dpa)

DüsseldorfDie erste große Transaktion der Media-Saturn-Mutter Ceconomy führt zu Ärger mit dem Minderheitseigner von Europas größter Elektronikhandelskette, Erich Kellerhals. Ceconomy dürfe keine Beteiligung von über 25 Prozent an einem Wettbewerber übernehmen, erklärte ein Sprecher von Kellerhals' Beteiligungsgesellschaft Convergenta am Donnerstag. Dies gelte sowohl für das In- als auch das Ausland, sagte er unter Verweis auf rechtliche Bindungen zwischen der Ceconomy und der Convergenta. „Die Aussage von Convergenta, eine maßgebliche Beteiligung der Ceconomy im Ausland sei nicht möglich, ist falsch“, sagte dagegen eine Ceconomy-Sprecherin.

Das Konkurrenzverbot der Satzung der Media-Saturn-Holding greift nur, wenn Ceconomy sich in Deutschland an einem Konkurrenzunternehmen beteilige, fügte sie hinzu. Einem Convergenta-Sprecher zufolge gibt es indes eine Zusatzvereinbarung, die das Verbot auch auf das Ausland erstreckt. Auch dies wies die Ceconomy-Sprecherin zurück: „Uns ist auch sonst keine anderweitige Regelung in Bezug auf ein Konkurrenzverbot bekannt“, betonte sie: „Die Regelung in der Satzung ist abschließend.“

Auslöser des Streits ist der Einstieg Ceconomys beim französischen Elektronikhändler Fnac Darty. Für 452 Millionen hatte sich Ceconomy einen Anteil von 24 Prozent gesichert.

Die Holding Ceconomy ist aus dem Handelsriesen Metro hervorgegangen, der in einen Lebensmittel- und einen Elektronikhändler aufgespalten wurde. Seit dem 13. Juli ist Ceconomy an der Börse notiert. Zentraler Baustein der Holding ist Europas größter Elektronikhändler Media-Saturn, an dem Kellerhals eine Minderheitsbeteiligung hält. Kellerhals hatte sich bereits mit Metro-Chef Olaf Koch über Jahre einen Machtkampf geliefert.