Der Grimme-Preis ist das Hochamt des alljährlichen Preisregens von ARD und ZDF, der auf die Anstalten in schöner Regelmäßigkeit niederprasselt. Wenn im Stadttheater des nordrhein-westfälischen Städtchens Marl die Preise für die besten TV-Produktionen und Einzelleistungen verliehen werden, dann ist die Spannung ungefähr so groß wie beim Vorlesen der Bibel durch den Papst. Der Ablauf der Geschichte ist seit Ewigkeiten hinlänglich bekannt: ARD und ZDF mit ihren fast zweidutzenden Kanälen räumten auch bei der 53. Grimme-Preisverleihung wieder mal groß ab. Und die private Konkurrenz? Sie schauten in die Röhre. Aus Alibigründen gab es hier und da noch eine Auszeichnung für die private Konkurrenz.

Der beim ZDF in Lohn und Brot stehende Fernsehsatiriker Jan Böhmermann brachte es bei der Preisverleihung in Marl selbstironisch auf den Punkt. „Ich bin aufgeregt. Ist ja nicht so, dass man jedes Jahr einen Grimme-Preis bekommt.“ Da klopften sich die 700 Festgäste im Saal auf die Schenkel. Denn bereits im vergangenen Jahr war der Satiriker mit zwei Grimme-Preisen bedacht worden. Schließlich hat sich Böhmermann mit seinem umstrittenen Schmähgedicht auf den türkischen Präsident Recep Tayyip Erdoğan in die Fernsehgeschichte katapultiert.

Neben dem Grimme-Ehrenpreis für die gebürtige Wienerin und einstige Hollywood-Schauspielerin Senta Berger war es dann auch schon mit den Höhepunkten der Marler Selbstbeweihräucherungsveranstaltung vorbei.

Denn von den 15 verliehenen Preisen gingen 14 an Produktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Um eine peinliche 100 Prozent-Quote für ARD und ZDF zu vermeiden, wurde schließlich der Komiker und Moderator Oliver Polak für seinen Late-Night-Talk „Applaus und Raus“ auf dem Privatsender Pro Sieben noch mit einer Ehrung bedacht. Immerhin.