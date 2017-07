Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bertelsmann-CEO Rabe verrät die Prinzipien des Firmenpatriarchen

Manche im Familienunternehmen empfinden die überraschende Entmachtung und Zerlegung von Arvato wie einen Verrat an die Prinzipien von Reinhard Mohn. Der legendäre Bertelsmann-Patriarch hatte schließlich über Jahrzehnte das Paradigma des Dezentralismus hoch gehalten. Zentralistische Unternehmensstrukturen waren ihm ein Gräuel. Reinhard Mohn gab, das war in den 50er- und 60er-Jahren unerhört in Deutschland, seinen Managern und den Tochtergesellschaften große Freiheiten zu entscheiden, unabhängig von der Zentrale. Sein Motto hieß: Vielfalt durch Dezentralität. Das machte den Konzern zu einem Magneten für talentierte Führungskräfte, manche, wie etwa der frühere Vorstands- und Aufsichtsratschef Gunter Thielen, blieben ein Leben lang. Sie bekamen Ziele und Budgets, mit denen sie diese Ziele erreichen sollten, sie agierten wie selbstständige Unternehmer, nur überprüft durch hartes Controlling.

Rabe agiert hingegen auf einer eigenen Matrix. Das dezentrale Nebeneinander bringt den Konzern nach seiner Auffassung nicht schnell genug voran. Bertelsmann soll mit mehr zentraler Steuerung, den Um- und Ausbau schnell und konsequent voranzutreiben. Das Corporate Center in Gütersloh ist die entscheidende Schalt- und Kontrollstelle, die bis in den letzten Winkel die Geschicke des Konzerns lenkt. Der frühere Finanzmanager Rabe ist dabei kein klassischer Unternehmer vom Schlag eines Fernando Carros, der neue Geschäfte kreiert, weiterentwickelt und bei Bedarf auch abwickelt.

Der seit fünf Jahren agierende Vorstandschef Thomas Rabe ist vielmehr ein Holding-Manager, der mit strategischen Weichenstellungen und mutigen Portfolio-Management das Familienunternehmen steuert und so für nachhaltiges Wachstum sorgen will. Als Rabe 2012 den Medienkonzern übernahm, lag der Umsatz bei 16,07 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Erlöse auf 16,95 Milliarden Euro.

Mit Carro verliert Bertelsmann ein unternehmerisches Urgestein. Wie kaum ein anderer Manager erledigte er mit dem konzerninternen Spitznamen „Turbo-Carro“ seine Aufgabe loyal, schnell und zuverlässig. Die Abwicklung der einstigen Ertragsperle Buchclubs oder die Internationalisierung des Geschäfts sind dafür Beispiele. Geduld war seine Sache nicht. Bei schwierigen Arbeiten innerhalb des Konzerns verhielt sich Carro aber nach innen und außen stets integer. Vielleicht ist das einer der Gründe weshalb den letzten Arvato-Vorstand in der Geschichte von Bertelsmann so viele Glückwünsche in den sozialen Medien zu seinem 53. Geburtstag vor wenigen Tagen erreicht haben.

Immer montags schreibt Handelsblatt-Korrespondent und Buchautor Hans-Peter Siebenhaar seine Sicht auf die Kommunikationswelt auf.