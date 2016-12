Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Computerprogramme multiplizieren Hassbotschaften

Insbesondere Facebook gebärdet sich besonders verantwortungslos. Trotz lauten Protests löschte das soziale Netzwerk beispielsweise ein erfundenes Zitat der Grünen-Politikerin Renate Künast nicht. Das spricht Bände, wie Mark Zuckerbergs Unternehmen in der Praxis mit der Wahrheit umgeht. Auf die Selbstreinigungskräfte der Internetgiganten zu vertrauen, wird daher in Zukunft bedauerlicherweise nicht ausreichen.

Der Kampf gegen Falschnachrichten im Internet ist vielmehr eine Aufgabe aller Medien – egal ob analog oder digital. Im politischen Geschäft wird seit jeher mit Übertreiben, Weglassen, Diffamieren und auch Unterstellungen gearbeitet. Viele davon werden auch in schöner Regelmäßigkeit entlarvt. Das ist nichts Neues.

Doch heute wird in einem nie gekannten Ausmaß die Toleranzgrenze der politischen Propaganda weit überschritten: Wahlkämpfe drohen zu Manipulationsgefechten auszuarten, welche die faire Meinungsbildung in der Demokratie bedrohten. Social Bots, also Computerprogramme, multiplizieren Hassbotschaften. Massenweise Falschbehauptungen von politischen Missionaren zu entlarven, ist daher – eine gewaltige – Aufgabe aller Medien. Nur wenn alle Mediengattungen sich künftig verstärkt engagieren, werden Lügen – selbst wenn sie massenweise verbreitet werden - auch kurze Beine haben.

Diese Auseinandersetzung ist wegweisend. Denn bei ihr geht es um nichts anderes als um die Glaubwürdigkeit der demokratischen Gesellschaft. Denn die Grundlagen unseres Gemeinwesens sind Ehrlichkeit und Fairness. Noch nie war Antonio Gramscis Erkenntnis richtiger als heute: Die Wahrheit zu sagen ist revolutionär.

Immer montags schreibt Handelsblatt-Korrespondent und Buchautor Hans-Peter Siebenhaar seine Sicht auf die Kommunikationswelt auf.