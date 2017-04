Das Internet als digitaler Scheiterhaufen

Veit Dengler, Chef der NZZ-Gruppe, erinnert in einem Gastbeitrag für die „Süddeutsche Zeitung“ zu Recht an die „kollektiven Halluzinationen“, die es in der Geschichte rund um falsche Informationen immer wieder gegeben hat. Die grausamen Hexenverfolgungen des 15. und 16. Jahrhunderts aufgrund von Gerüchten und Lügen habe sich bis heute ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Schon im analogen Zeitalter waren Fake-News in der Lage, eine jahrzehntelange Massenhysterie mit enormen politischen, sozialen und religiösen Folgen zu kreieren. Ist heute das Internet der digitale Scheiterhaufen, auf denen die neuen „Hexen“ verbrannt werden sollen?

In Deutschland wird gerne auf die Jurisprudenz im Kampf gegen Unwahrheiten, Lüge und Hass gesetzt. Doch mit neuen und durchaus sinnvollen Gesetzen allein – so richtig sie im Einzelnen beispielsweise im Fall von Facebook auch sein mögen – wird das Problem nicht in den Griff zu kriegen sein. Die effektivste Waffe gegen digitale Desinformation ist und bleibt professioneller Journalismus, der entlarvt, aufklärt und einordnet.

Diesen kann es freilich nicht zum Nulltarif geben. Der enorme Aufwand und der redaktionelle Ehrgeiz hinter den falschen Nachrichten zu kommen, kostet freilich viel Geld. Ein solcher redaktioneller Aufwand kann nicht mehr ausschließlich über Werbeeinnahmen – egal ob online oder im Print – finanziert werden. Deshalb sind Bezahlinhalte nicht nur zur Überlebensfrage für die Medienbranche geworden, die den journalistischen Exzellenzbegriff ernst nimmt, sondern auch für unsere bedrohte Demokratie.

Denn politische, wirtschaftliche und kulturelle Eliten brauchen überprüfbare, valide Informationen, beleuchtet aus unterschiedlichen Perspektiven und im richtigen Kontext, mehr denn je. Nur mit korrekten Fakten und kompetenter Analyse kann schließlich auch eine differenzierte Meinungsbildung im Parlament oder im Unternehmen stattfinden. Das mag im Alltag anstrengend sein, doch es stellt noch immer das mediale Fundament für den politischen und ökonomischen Erfolg in Europa dar.

Immer montags schreibt Handelsblatt-Korrespondent und Buchautor Hans-Peter Siebenhaar seine Sicht auf die Kommunikationswelt auf.