Der Absturz des „Austro-Obama“

Tatsächlich ist im österreichischen Boulevard die Hemmschwelle zu ambivalenten Auftritte ausgesprochen niedrig. Der Anstand kann dabei durchaus auf der Strecke bleiben. Doch die Entgleisungen sind nur möglich, weil die politisch Verantwortlichen selbst eifrig mitspielen. Kern ist dabei ein Musterspiel. Auf den European Newspaper Congress im Mai sagte der Kanzler mit der kürzesten Amtszeit seit dem Zweiten Weltkrieg: „Politik besteht heute zu 95 Prozent aus Inszenierung.“ Das war auch das Mantra seiner überschaubaren Amtszeit.

Bereitwillig ließ sich Kern in seiner Gefallsucht auf den Boulevard an. Er ließ sich nach dem Amtsantritt als „Austro-Obama“ feiern. Der frühere Vorstand des österreichischen Energiekonzerns Verbund war eifrig im Marketing bei der Sache – als Pizzalieferant, als Lederhosenträger und häufiger Interviewgast im Fernsehstudio von „Österreich“.

Kaum eine Gelegenheit zu einem Auftritt im knallharten Kampf um die mediale Aufmerksamkeit ließ er nicht aus. Seine Partei zählt ohnehin seit vielen Jahren mit Anzeigen und anderen finanziellen Belohnungen zu den großen Finanziers von „Kronen-Zeitung“ und „Österreich“. Obwohl es innerhalb der Sozialdemokratie immer wieder wegen opulenten Medienausgaben– allen voran von der SPÖ regierten Stadt Wien – rumort, hat sich an der fatalen Politik bislang grundsätzlich nichts geändert.

Axel-Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner hat vor etlichen Jahren das Prinzip von „Bild“, Europas größter Boulevardzeitung, einmal so beschrieben: „Wer mit ihr im Aufzug nach oben fährt, der fährt auch mit ihr im Aufzug nach unten“. Diese Art des medialen Paternosters ist nicht auf Deutschland beschränkt. Er gilt überall, wo der Boulevard stark ist – auch in Österreich. Das hätte Christian Kern als medialer Vollprofi eigentlich von Anfang an wissen müssen. Nun ist es zu spät.