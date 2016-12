 Der Medien-Kommissar: Die Wahrheit im Internet zu sagen, ist revolutionär

Von der Wahrheit als politische Waffe träumte der Philosoph Antonio Gramsci. Der Mitbegründer der kommunistischen Partei in Italien, der von Diktator Benito Mussolini in Rom eingekerkert wurde, ersehnte in seinen legendären „Gefängnisheften“ nichts anderes als „nüchterne, geduldige Menschen“, die „sich nicht an jeder Dummheit begeistern“. Die Hoffnung des italienischen Denkers hat sich bereits in den dunkelsten Jahren Europas im 20. Jahrhundert nicht erfüllt. Auch im digitalen Medienzeitalter hat sich darin nur wenig geändert. Gramsci hätte gestaunt, wie groß die Begeisterung für Dummheiten selbst im 21. Jahrhundert noch ist.

Falschmeldungen, Lügen, Verschwörungstheorien – beschönigend im Netz als „Fake News“ abgetan – drohen den nüchternen und vernünftigen Diskurs in einer postindustriellen Gesellschaft zu zerstören. In ihrer Hilflosigkeit ist zumindest die Bundesregierung auf eine besondere Idee gekommen. Laut „Spiegel“ plädiert das Innenministerium im Kampf gegen Falschnachrichten in sozialen Netzwerken auf die Gründung eines Abwehrzentrums in Berlin. Eine solche Abwehrstelle soll ausgerechnet beim Bundespresseamt eingerichtet werden.

Der wenig durchdachte Vorschlag einer Wahrheitsinstanz im PR-Apparat der Bundesregierung ist ein Vorzeichen für die Hilflosigkeit in Berlin. Denn es kann nicht Aufgabe einer staatlichen Informationsbehörde sein, defensiv gegen Lüge, üble Nachrede oder Manipulation vorzugehen. Das ist schlichtweg die Aufgabe der Gerichte. Die Judikative und die Exekutive müssen entsprechende Gesetze gegen Verleumdung, Beleidigung oder Geschäftsschädigung anwenden und umsetzen. Was in der analogen Medienwelt gilt, bleibt schließlich auch für die digitale Welt richtig. Wo es notwendig ist, muss das Parlament eben gesetzliche Regelungen der Medienentwicklung anpassen, um das Recht auf digitale Unversehrtheit von Bürgern und Unternehmen in den sozialen Netzwerken durchzusetzen.

Das ist alles andere als eine leichte Aufgabe. Denn die Pressefreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung sind Grundrechte, die in keiner Weise angetastet werden dürfen. Deshalb ist im Kampf gegen Entgleisungen und Falschbehauptungen Sorgfalt und Vorsicht oberstes Gebot.

Auf die amerikanischen Konzerne und ihren Willen zur Läuterung zu setzen, ist hingegen naiv. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker glaubt allen Ernstes, es müsste im eigenen Interesse der sozialen Netzwerke sein, ambitioniert gegen Falschmeldungen vorzugehen, da Glaubwürdigkeit ihr wichtigstes Kapital sei. Doch da irrt der Europäer gewaltig. Es geht im Internetgeschäft nicht um Glaubwürdigkeit, sondern um Aufmerksamkeit und damit um Klicks. Und die bescheren spektakuläre „Fake News“ allemal. Sie sind bares Geld für die sozialen Netzwerke wert.