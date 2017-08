Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Discovery-Strategie zahlt sich aus

Mit dem ARD/ZDF-Deal hat es Discovery auf einen Schlag geschafft, auf einen Schlag bereits 15 Prozent der Rechtekosten für die Olympischen Spiele bis 2024 wieder hereinzuholen. Hinzu kommt, dass Discovery sich trotz der hohen Summe noch exklusive Senderechte sichern konnte. So können ARD und ZDF beispielsweise bei den Olympischen Winterspielen im kommenden Jahr Jahr längst nicht alle Wettkämpfe im südkoreanischen Pyeongchang zeigen. Eurosport wird beispielsweise populären Sportarten wie Snowboard, Eishockey, Eiskunstlauf und Shorttrack weitgehend exklusiv zeigen.

Die langfristige Strategie des Mutterkonzerns Discovery, der in Deutschland auch mit den Sendern Dmax, Eurosport, Discovery, TLC und Animal Planet vertreten ist, zahlt sich aus. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Aktie mehr als verdoppelt. Erst vor wenigen Wochen hatte Discovery den amerikanischen Wettbewerber Scripps Networks für 12,4 Milliarden Euro übernommen. Damit will der Medienriese seine Stellung im US-Markt für werbefinanziertes Bezahlfernsehen vor allem bei weiblichen Zuschauern ausbauen.

Eigentlich müssten die Aufsichtsgremien ARD und ZDF angesichts der hohen Kosten für künftig weniger Olympia-Rechte auf die Finger klopfen. Doch die seit Jahrzehnten schwachen Kontrollinstanzen der mit acht Milliarden an Gebühren finanzierten Rundfunkanstalten wird das Geschäft mit Discovery durchwinken.

Das grüne Licht gilt nur als Formsache. Denn bei der größten Regierungspartei kommt das Geschäft auf Kosten der Gebührenzahler gut an. „Es ist gut, richtig und wichtig, dass die Öffentlich-Rechtlichen die Möglichkeit haben, von Olympia zu berichten - auch live“, vertraute der sportpolitische Sprecher der CDU, Eberhard Gienger, der „Heilbronner Stimme“ zur Vorsorge schon an.

Der 66-jährige Ex-Lobbyist aus dem schwäbischen Wahlkreis Neckar-Zaber ist alles andere als ein unbefangener Politiker. Der ehemalige Bronzemedaillengewinner am Reck bei den Sommerspielen 1976 war schließlich zwei Jahrzehnte lang Mitglied des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland.

Immer montags schreibt Handelsblatt-Korrespondent und Buchautor Hans-Peter Siebenhaar seine Sicht auf die Kommunikationswelt auf.