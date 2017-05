Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Diskussion gewollt

Von den Angriffen auf die journalistische Unabhängigkeit aus der Politik und dem eigenen Haus lässt sich Wrabetz unterdessen nicht beeindrucken. „Für Armin Wolf habe ich schon ganze andere Kriege ausgefochten“, sagt der promovierte Jurist, der seit zehn Jahren den ORF führt. Wrabetz selbst ist durchaus einiges gewohnt. Bei seiner Wiederwahl im Sommer vergangenen Jahres hatte die ehemalige Haider-Partei FPÖ angekündigt, bei einer Regierungsbeteiligung per Gesetz seine Ablösung einzufordern, erinnert sich Wrabetz genüsslich. „Mich abzusetzen wird aber sehr schwer“, ist sich der Sozialdemokrat sicher. Denn dazu braucht es im Aufsichtsgremium eine Zweidrittelmehrheit und die ist nicht in Sicht.

Der ORF-Chef ist keiner, der bei jedem politischen Angriff zusammenzuckt. Im Gegenteil: Er lässt öffentliche Diskussionen um den journalistischen Stil seines Hauses sogar ausdrücklich zu. Das umstrittene Interview seines FPÖ-nahen Managementkollegen Prantner hatte er vorher zur Durchsicht bekommen und abgesegnet, wie er vor der Auslandspresse ausführlich schildet. Dass Wrabetz mit den Angriffen des FPÖ-nahen Kollegen inhaltlich nicht einverstanden war, versteht sich von selbst. Doch auf Änderungen wollte er nicht drängen. „Ich lektoriere doch nicht seine Aussagen“, sagt der ORF-Chef ergänzend.

Wrabetz gestattet die heftige Kontroverse um die journalistische Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus gutem Grund: Die Diskussion hat eine reinigende Wirkung. Die Versuche, den populären Moderator Armin Wolf und seine Kollegen mit politisch durchsichtigen Manövern zu beschädigen, haben das Gegenteil bewirkt. Das Beispiel aus dem Nachbarland Ungarn mit einem Staatsrundfunk, der als Propagandamaschine der rechtspopulistischen Fidesz-Partei unter Viktor Orbán dient, ist vielen Österreichern ein Gräuel. In der öffentlichen Debatte war daher selten so viel Unterstützung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sehen wie diesmal. Deshalb ist der ORF am Ende der Gewinner der scheinbar destruktiven Kakophonie im eigenen Haus.

Welche Unterstützung die Rundfunkanstalt immer noch im eigenen Land genießt, zeigen die Zahlen. Österreich ohne den ORF – ein No-Go. Sein Marktanteil im Fernsehen liegt bei 35 Prozent, beim Radio bei 71 Prozent und im Internet ist der ORF ohnehin seit jeher der Marktführer. Dafür sind die Österreicher auch bereit, noch tiefer in die Tasche zu greifen. Anfang April wurden die Rundfunkgebühren – immer noch eine Gerätegebühr und nicht wie in Deutschland eine Haushaltsgebühr – um stolze 6,5 Prozent erhöht. Großer Unmut oder gar ein kollektiver Aufschrei waren zwischen Bregenz und Neusiedler See nicht zu beobachten. Eine Situation, von der ARD und ZDF nur träumen können.

