Ein pragmatischer Rundfunkmanager übernimmt das Ruder

In Zukunft müssen die Verantwortlichen in den Rundfunkanstalten endlich mit den Menschen im Land und damit mit ihren Gebührenzahlern das Gespräch ohne falsche Tabus suchen. Im Bayerischen Fernsehen gibt es bereits seit 1971 die populäre Bürgersendung „Jetzt red i“. Der Titel ist seit Jahrzehnten Programm. Mietwahnsinn, Klimakatastrophe, Alpenzerstörung, Wutwahl, Digitalisierung in der Arbeitswelt – in den Livesendungen kommen Bürger und ihre tatsächlichen Probleme zu Wort.

Und es werden von den verantwortlichen Politikern Antworten gegeben – manchmal ist es nur Blabla, manchmal aber auch echte Hilfe. Schon der erste Moderator der Sendung, Franz Schönhuber, Vize-Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens und später Chef der rechtsextremistischen Partei „Die Republikaner“, machte diese demokratische Bürgersendung in Bayern populär.

Der neue ARD-Vorsitzende und Intendant des Bayerischen Rundfunks (BR), Ulrich Wilhelm, weiß um die Wichtigkeit des Dialogs mit den Bürgern. Und er weiß, welche Unterschiede zwischen den Lebenswelten in den Zentren der Macht und draußen im Land klaffen. Schon in der Bayerischen Staatskanzlei unter dem damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU) und später als Regierungssprecher unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat er seine Sensibilität für Themen und Probleme in der Gesellschaft demonstriert.

Im Gegensatz zu seinen Kollegen im ARD-Intendantenkreis ist er auch privat in unterschiedlichen Lebenswelten unterwegs. Wilhelm pendelt zwischen Berlin und München – zwei Städte, in denen die Probleme und Herausforderungen nicht unterschiedlicher sein könnten.

Der ARD-Vorsitz ist zweifellos ein Höllenjob. Doch mit dem Homo politicus Ulrich Wilhelm, Sohn eines CSU-Landtagsabgeordneten, übernimmt nun ein pragmatischer, lösungsorientierter Rundfunkmanager das Ruder. Sein Problem: Er ist nicht alleiniger Chef, sondern nur Makler unterschiedlicher Interessen. Doch genau darin war der 56-jährige Journalist und Jurist in seiner Karriere stets besonders gut. Das gibt Anlass zur Hoffnung.

