Glanz und Abgründe zweier Familienunternehmen

Wie groß das Zuschauerinteresse an Wirtschaftsthemen – verpackt in einen Unterhaltungszweiteiler – sein kann, durfte die ARD am Osterwochenende feststellen. Das Erste strahlte den Zweiteiler „Die Dasslers – Pioniere, Brüder und Rivalen“ aus. Er erzählt holzschnittartig die Geschichte der Unternehmerlegenden Adolf und Rudolf Dassler, Gründer der beiden Weltkonzerne Adidas und Puma in der fränkischen Kleinstadt Herzogenaurach.

Ein Jahr nach RTL ließ das Erste von den beiden Regisseuren Cyrill Boss („Neues vom Wixxer“) und Philipp Stennert („Jerry Cotton“) die spannende Unternehmersaga verfilmen. Der Zweiteiler zur besten Sendezeit zeigte nicht nur ein Musterbeispiel für die Verstrickungen deutschen Familienunternehmen in der Nazi-Zeit. Die dramaturgisch geschickte Inszenierung mit einem überschaubaren Budget sparte auch Korruption und Kommerzialisierung im Sportbusiness nicht aus. Sie führte mustergültig den Glanz und die Abgründe zweier sich bekriegenden Familienunternehmen vor.

Der Unterhaltungsfilm lehrte auch, welche Rolle Marketing schon in den frühen Jahrzehnten des Sportartikelgeschäfts spielte. In soweit war der Zweiteiler ein kurzweiliges und intelligentes Lehrstück über Marke, Marketing und Machenschaften.

Komplexe Wirtschaftsgeschichten können beim Publikum funktionieren. Die beiden Teile von „Die Dasslers“ kamen mit deutlich mehr als drei Millionen Zuschauer am Karfreitag und Samstag in der ARD auf eine stolze Quote von annähernd elf Prozent. Sie ließen damit sogar die populäre RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“, das Filmepos „Titanic“ auf Sat 1 und den Science-Fiction-Blockbuster „Star Trek: Into Darkness“ bei Pro Sieben hinter sich.

Vielleicht macht Zuschauererfolg der Chefetage des öffentlich-rechtlichen Fernsehens mehr Mut, in Zukunft sich noch öfters Wirtschaftsthemen in der Unterhaltung und hoffentlich auch in der Information anzunehmen? Denn nichts ist spannender als Wirtschaft im Fernsehen – wenn sie gut wie im Fall der „Dasslers“ gut gemacht ist.

Immer montags schreibt Handelsblatt-Korrespondent und Buchautor Hans-Peter Siebenhaar seine Sicht auf die Kommunikationswelt auf.