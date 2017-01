Glücksfall für das Blatt

Gerade in den postfaktischen Medienzeiten eines Donald Trump sind die amerikanischen Qualitätsmedien wie die New York Times, die Washington Post oder das Wall Street Journal stärker gefragt denn je. Nicht ohne Ironie postete das Blatt: „Abonnenten und Nutzergemeinde auf einem Höhepunkt. Unterstützen den unabhängigen Journalismus.“ Jeder Tweet von Donald Trump nützt den Zeitungen wie der New York Times, die auf Recherche und Dokumentation setzten. Trump könnte sich sogar als Glücksfall für das Blatt in seiner digitalen Transformation erweisen. Denn die unüberlegten und für viele Akteure beleidigenden Aktivitäten des Weißen Hauses erzeugen gesteigertes Leseinteresse.

Die New York Times legt daher – ganz im Leserinteresse – nach. Chefredakteur Dean Baquet kündigte an, mehr Geld und mehr Journalisten zur Verfügung zu stellen, um Donald Trump und seine Brachialpolitik, die Amerika um Ansehen und Respekt bringt, noch genauer unter die Lupe zu nehmen. Das Leserinteresse wächst, insbesondere über Smartphones und Tablet-PCs. Schon heute zählt die Zeitung rund 1,5 Millionen Digitalkunden. In drei Jahren will das Blatt einen Digitalumsatz von 800 Millionen Dollar erzielen. Derzeit sind es gerade eine halbe Milliarde Dollar. Doch vielleicht gelingt die geplante Umsatzsteigerung dank Trump noch sehr viel schneller?

Immer montags schreibt Handelsblatt-Korrespondent und Buchautor Hans-Peter Siebenhaar seine Sicht auf die Kommunikationswelt auf.