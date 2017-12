Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Interessant ist, wer nicht erwähnt wird

Regina Ziegler (l.) mit Regisseur Volker Schlöndorff und Schauspielerin Veronica Ferres Interessant ist, wer in dem Buch nicht erwähnt wird. (Foto: dpa)

Genau dieses Beziehungsgeflecht und die damit verbunden Abhängigkeiten führen offenbar zu Lücken in der unternehmerischen Lebensgeschichte. Ziegler beschreibt, wie sie nach einem Udo-Jürgens-Konzern mit Hans-Wolfgang Jurgan, dem damals allmächtigen Chef der ARD-Filmtochter Degeto, handelseinig über den ARD-Zweiteiler „Der Mann mit dem Fagott“ wird.

Sie verschweigt aber, dass ausgerechnet Jurgan mit seinem Missmanagement für einen der größten Finanzskandale in der Geschichte der ARD verantwortlich ist. Die ARD-Tochterfirma Degeto hatte Jurgan in seiner Gutsherrenart an den Rand der Pleite geführt – zum Entsetzen von Intendanten und Gebührenzahlern.

Ziegler erzählt plastisch, wie wichtig die großen Messen in Los Angeles, Las Vegas oder Cannes für die Produzenten seien. Insbesondere die L.A. Screenings, die Leistungsshow Hollywoods, ist eine begehrte Station für deutsche Filmhersteller. Dort zeigen nämlich die großen Studios weltweit erstmals ihre neuen Filme, Serien und Pilotprojekte exklusiv den Senderchefs. Produzenten erhalten dort keinen Einlass, da die Hollywood-Studios sich vor Ideendiebstahl fürchten. Ziegler war jedoch Dank ihrer engen Beziehungen zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Los Angeles häufiger Gast. Doch über diese Art der Inspiration in der Branche verliert sie keine Zeile.

Überhaupt ist interessant, wer in dem Buch nicht erwähnt wird: Wolf Bauer, bis vor kurzem Ufa-Chef, wird von der Autorin genauso ausgeblendet wie der Filmproduzent Jan Mojto. Leo Kirch, über Jahrzehnte der größte Filmhändler in Deutschland, tritt ebenfalls nicht auf. Dabei wollte Ziegler den Medientycoon als Zweiteiler ins Fernsehen bringen.

„Eine Produktionsfirma, die überleben will, braucht diese Mischung aus schnell verderblichen Stücken für ein großes Publikum und schweren Stücken für die Kritik, für die Kollegen, fürs Image. Und doch bleibt es ein Kraftakt, als mittelständisches Unternehmen so ein Großprojekt zu stemmen“, sagt Ziegler zurecht. Es ist ihr Verdienst, über Jahrzehnte diesen Spagat bewältigt und unglaubliche Power besessen zu haben. Nicht zuletzt ihre unglaubliche Lebensleistung macht das Buch trotz mancher Lücken zu einer spannenden Lektüre für alle, die hinter den Kulissen der ansonsten so glamourösen Branche einen Blick werfen wollen.

Immer montags schreibt Handelsblatt-Korrespondent und Buchautor Hans-Peter Siebenhaar seine Sicht auf die Kommunikationswelt auf.