Internationale Konzerne verteidigen die Medienfreiheit

Heute sind es fast ausschließlich die internationalen Medienkonzern, welche die Fahne der Medienfreiheit in den osteuropäischen EU-Staaten noch hochhalten. In Ungarn hat sich Orbán an RTL die Zähne ausgebissen. Er wollte RTL Klub, den in Budapest ansässigen TV-Sender, angesichts kritischer Nachrichtensendungen auf Linie bringen – und scheiterte am hartnäckigen Widerstand des Mutterkonzerns Bertelsmann. Sogar Kanzlerin Angela Merkel leistete damals Schützenhilfe.

In Tschechien ist TV Nova, der Marktführer im Privatfernsehen, ein Garant für unabhängige Berichterstattung. Der Sender ist eine Tochter von Time Warner, welche den Sender über ihren auf Osteuropa spezialisierten Fernsehkonzern Central European Media Enterprises (CME) kontrolliert. Insgesamt betreibt CME 27 Fernsehsender – neben Tschechien auch in Rumänien, Bulgarien und in der Slowakei.

An liebsten hätte Babis den auf dem Gelände der Prager Filmstudios Barrandov ansässigen Sender TV Nova schon gekauft. Doch das hatte vor Jahren nicht geklappt. Zum Glück, denn dadurch würde auch in Tschechien die Medienpluralität noch kleiner. TV Nova ist dem tschechischen Staatssender CT in der Zuschauergunst hoch überlegen.

Der internationale Eigentümer und der Zuschauererfolg sorgen auch dafür, dass sich der Populist Babis auch harte Fragen und Nachfragen der Journalisten von TV Nova gefallen lässt. In einem Fernsehduell am Vorabend der Wahlen fühlte der Moderator im 400 Quadratmeter großen Fernsehstudio den zweitreichsten Mann des Landes so professionell und hartnäckig auf den Zahn, wie man es sich auch im Kanzlerkandidatenduell im deutschen Fernsehen wünschen würde. Mit knapp 23 Prozent erzielte der Privatsender damit eine Quote, von der RTL und Sat.1 bei der Liveübertragung des Schlagabtausches von Merkel und ihren Herausforderer Martin Schulz nur träumen konnten.

An der Spitze von TV Nova und der Holding CME steht Christoph Mainusch. Seit vier Jahren verteidigt der frühere RTL-Manager selbstbewusst das Interesse seiner Sender vor Eingriffen. Als die tschechische Piratenpartei den Hard Talk mit Babis unter fadenscheinigen Gründen per Einstweiliger Verfügung verhindern wollte, stemmt sich der deutsche Fernsehmanager erfolgreich dagegen. Die Richter schmetterten am Ende ein Sendeverbot ab. „Die ist ein klares Signal gegen eine Vorab-Zensur der Medien und für die Gestaltungsfreiheit der Medienmacher“, sagt mit Mainusch in Prag. „Damit ist die Entscheidung auch ein gutes Signal für die rechtsstaatliche Entwicklung der Tschechischen Republik.“

Es ist ein Freudentag für den 55-Jährigen. Der Fernsehmanager will für seine Aktionäre nicht nur Gewinne erzielten, sondern auch eine Beitrag zur Mediendemokratie leisten. Angesichts des Siegeszugs der Populisten ist das eine Sisyphusarbeit im Ostteil der Europäischen Union. Doch diese Sisyphusarbeit war noch nie so wichtig war wie in diesen populistischen Zeiten.

Immer montags schreibt Handelsblatt-Korrespondent und Buchautor Hans-Peter Siebenhaar seine Sicht auf die Kommunikationswelt auf.