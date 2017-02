Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Kehlmann knüpft an das politisch-relevante Nachkriegstheater an

Denn er will eine Gefahr konstruieren, die von seiner Zeugin ausgeht. Doch sie stellt sich als harmlos heraus. Im Programmheft wird daher Ernst Benda, der frühere Innenminister und einstige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, zitiert: „Einen Staat, der mit der Erklärung, er wolle Straftaten verhindern, seine Bürger ständig überwacht, kann man als Polizeistaat bezeichnen.“

Gerade in einer Zeit, in der das Theater als Ort der Hochkultur vor allem wieder eine Unterhaltungsfunktion übernimmt, ist das neue Stück des deutsch-österreichischen Autors Kehlmann eine politisch-intellektuelle Herausforderung. Dabei scheut er auch keine Anspielungen auf die Gegenwart in Zeiten des Terrors und der „America-First“-Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump.

In Österreich überschlagen sich die Regierungsmitglieder derzeit mit immer neuen Ideen zur Überwachung, Grenzsicherung und zum Abbau der Bürgerrechte. Deshalb kommt das unbequeme Stück in einer Zeit politischer Selbstgefälligkeit genau zum richtigen Zeitpunkt.

Mit seinem Duell in der Manier des High-Noon knüpft Kehlmann an die große, heute vergessene Zeit des politisch-relevanten Nachkriegstheaters an. Damals lösten Theaterautoren wie Heinar Kipphardt mit Stücken wie „In der Sache J. Robert Oppenheimer“ oder Rolf Hochhuth mit „Der Stellvertreter“ gesellschaftspolitische Debatten aus.

Kehlmann ist hingegen kein dokumentarischer Realist. Sein Stück „Heilig Abend“ besitzt sprachlich und inhaltlich die Magie der Wirklichkeit, die den Besucher dank hoher Schauspielkunst der beiden Protagonisten nicht nur intellektuell, sondern auch emotional berührt. Deshalb ist Kehlmanns raffiniertes Bühnenspiel eine Reise nach Wien wert.

